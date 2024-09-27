《國企紅籌》遼港股份（２８８０）累斥１億人幣回購８１５９萬股

《經濟通通訊社２７日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，截至昨
天，股份回購計劃已達到回購金額下限，股份回購計劃實施完畢，已斥約１億元（人民幣．下同
），通過計劃回購約８１５９﹒１萬股，佔總股本比例為０﹒３４０１％。
該集團指，每股回購的最高價格為１﹒３１元，最低價格為１﹒２１元，回購均價為
１﹒２４元，回購的股份將全部予以註銷，減少註冊資本。（ｗｈ）
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27/09/2024 08:31
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天，股份回購計劃已達到回購金額下限，股份回購計劃實施完畢，已斥約１億元（人民幣．下同
），通過計劃回購約８１５９﹒１萬股，佔總股本比例為０﹒３４０１％。
該集團指，每股回購的最高價格為１﹒３１元，最低價格為１﹒２１元，回購均價為
１﹒２４元，回購的股份將全部予以註銷，減少註冊資本。（ｗｈ）
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