《國企紅籌》閩信集團（０２２２）４０００萬人幣合夥投資新能源

《經濟通通訊社２７日專訊》閩信集團（００２２２）公布，出資４０００萬元人民幣作為

有限合夥人成立合夥企業，佔出資總額１９﹒２３％。

該集團指，合夥企業聚焦投資新能源、新材料及智慧化等戰略新興產業，主要投資成長期或

中後期項目，兼顧一級半市場定增及戰略配售。合夥企業其他合夥人包括紫金礦業

（０２８９９）（滬：６０１８９９）、地方產業基金及福建海峽人才。（ｗｈ）

