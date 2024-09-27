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27/09/2024 08:32

《國企紅籌》閩信集團（０２２２）４０００萬人幣合夥投資新能源

　　《經濟通通訊社２７日專訊》閩信集團（００２２２）公布，出資４０００萬元人民幣作為
有限合夥人成立合夥企業，佔出資總額１９﹒２３％。
　　該集團指，合夥企業聚焦投資新能源、新材料及智慧化等戰略新興產業，主要投資成長期或
中後期項目，兼顧一級半市場定增及戰略配售。合夥企業其他合夥人包括紫金礦業
（０２８９９）（滬：６０１８９９）、地方產業基金及福建海峽人才。（ｗｈ）

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