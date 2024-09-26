《缸邊隨筆－石鏡泉》為阿爺大招解畫

《缸邊隨筆》９月２４日，央行潘功勝、金管局李雲澤、證監會吳清聯手出大招，港股、Ａ

股、商品期貨、人幣大漲。但是否一招了？還是綿綿拳，陸續有來？筆者且解畫。



國內金融界有位作者大江，匯集了阿爺的大招，筆者站在巨人肩膊上，再望遠啲。



（１）潘功勝宣布，央行近期將下調存款準備金率０﹒５個百分點，向金融市場提供長期流

動性約１萬億元（人民幣．下同）。將根據情況可能在年底進一步下調存款準備金率０﹒２５至

０﹒５個百分點。



＊人行放水不設上限＊



先來１萬億元，唔夠？再１萬億元，後續會否又再１萬億元？一句講晒，唔夠放到夠，經濟

有活水，Ａ股點能唔升。



（２）潘功勝表示，將降低中央銀行政策利率，７天逆回購操作利率下調０﹒２個百分點，

從目前的１﹒７％降為１﹒５％，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨

息差穩定。



保證商業銀行（即內銀）淨息差穩定，為內銀盈利打保票，唔怪得內銀愈升愈有，你跟唔跟

，你決定。建行（００９３９） 多年前曾高見９﹒３９港元，現時發夢下都好。



（３）潘功勝表示，公開市場七天期逆回購利率是央行的主要政策，此次下降２０個點，從

１﹒７％到１﹒５％，在市場化利率的機制下，將帶動國內市場基準利率的調整，帶動中期借貸

便利下調０﹒３％，預計貸款市場報價利率和存款利率也將隨之下行０﹒２％至０﹒２５％。



此舉是為現有及未來借貸者，付少些息減負重。



（４）潘功勝表示正在研究平準基金。



即是效法美聯儲局設立股市救火隊。



（５）潘功勝宣布，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、

保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創

設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支援回購、增持股票。人民銀行將向

商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是服務再貸款利率１﹒７５％，商業銀行給客戶辦貸

款的時候利率會加０﹒５個百分點，也就是２﹒２５％，首期是３０００億元，如果這項工作做

得好，後續可以追加。



泵水予大股東回購股票即是阿爺移形換影，即是阿爺學日本央行在市場買股票，有辦你見，

日股升回上歷史高位啦！



（６）吳清表示，證監會將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。指

引要求上市公司要依法做好市值管理，董事會要高度重視投資者保護和投資者回報，上市公司要

積極運用併購重組等工具，長期破淨公司要制定價值提升的計劃，評估實施效果並披露，主要指

數成分股公司要制定市值管理制度。



魚缸無水魚難養，咁就泵水入缸唄，但缸中的魚（股）一定要肥，指數股做好價值管理（即

是自己努力做高個價），咁指數就會升嘞，乜叫做價值管理？不是托、托、托、乾托，而是要做

好盈利做好回購。



（７）吳清表示，國家投資機構要對資本市場的認同，要穩定市場發揮重要作用。證監會將

會同有關方面進一步支持匯金公司加大增持力度，擴大投資範圍的有關安排，也推動包括匯金公

司在內的各類中長期資金入市，提供更好的中長期資金入市環境，進一步增強戰略性儲備力量，

共同全力促進資本市場穩定健康發展。



即是叫你你班淡友咪亂沽空，敢大手沽空，匯金就入市頂，之前就有要設立平準基金啦。



（８）吳清表示，要多併購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業併購進一步促進

資源有效配置，當前在全球產業變革加快推進，中國經濟結構轉型升級加快推進的背景下，亟需

發揮好企業併購重組的關鍵作用。新國九條對活躍併購重組市場做出重要部署，為進一步激發併

購重組活力，在前期廣泛調研基礎上，證監會研究制定了「併購６條」，堅持市場化方向，更好

發揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，開展基於轉型升級為目標

的跨行業併購，以及有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。



無能力做大做強的公司應被併購，現時企業是要做大，有足夠資金，才可多做科研，有進步

。



有關樓市、匯市和債市的大招，明天（２７日）續。



有投資者批評，呢啲大招一定救到個市咩！這些不作為、躺平等死的言論是經常都有。你是

否經常聽到：做乜咁勤力吖，老闆會加你薪呀！



咁你是否仲勤力？抑或懶散下來？



天道酬勤，出咗辛苦力，一定有得食，唔出力等乞食，螞蟻與螳螂的兒童故事，不用我再講

了。



要明白，美國滅華之心，十分猖狂，又狼到出面，聯同歐、澳、日，Ｎ國打壓，是支現代Ｎ

國聯軍（因不止八國）。打的是金融戰、經濟戰，阿爺一國頂你Ｎ國，易呀！有啲黃皮白心，以

至黑心者，不體諒阿爺的忍辱負重，仲阿支阿佐，話咁唔得，這又唔得。問題是這個唔得就試那

個得唔得，總之一句，唔俾你Ｎ國聯軍打死，保住１４億人飯碗就至至重要。



橫撇一筆，今時美國是通過國會撥錢予環球傳媒，包括不少黃皮無心肝的網主去抹黑中國。

最典型的一個例是不久前話習近平瓜咗，但點解習近平會翻生出席非洲領導人在京會議又同奧運

健兒握手。這些抹黑言論你還信夠未，再信，就買唔到股咯。《資深投資者 石鏡泉》（ｚｚ）



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

