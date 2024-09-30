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AH股新聞

30/09/2024 10:56

《Ａ股異動》招商證券Ａ一度漲停，現報１９﹒４３元人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》招商證券Ａ股（滬：６００９９９）曾一度漲停，漲停價
１９﹒４４元（人民幣．下同），現報１９﹒４３元，升１０％，最低價１８﹒４１元；成交
１﹒０６億股，成交金額２０﹒１２億元；量比５﹒４倍，換手率１﹒４％。
　　招商證券Ｈ股（０６０９９）升１３﹒４％，報８﹒２８港元，最高價８﹒４４港元，最低
價７﹒９６港元；成交４０４９萬股，成交金額３﹒３億港元。招商證券Ａ股較Ｈ股呈
１６０﹒４％溢價。（ｅｄ）

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