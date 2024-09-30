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30/09/2024 08:54

【國務會議】李強：著力解決經濟運行中問題，努力完成全年目標

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強２９日主持召開國務院常
務會議，會議要求，把已明確的政策措施落實好，有效實施宏觀調控，推動各項政策協同發力，
打好組合拳，著力解決經濟運行中的突出問題，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
　　會議指出，每一項政策都要明確責任分工，加快出台實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬
上推出，需要進一步細化完善的政策要抓緊做好相關工作、成熟一批推出一批。各部門要不避難
、不推責，形成強大的工作合力。同時，要根據形勢變化，及時研究新的增量政策。要深入開展
調查研究，注重聽取各方面意見，不斷優化完善政策舉措。要加強政策解讀，更好地凝聚共識、
增強信心。
　
＊加快１０２項重大工程實施＊
　
　　會議部署加快「十四五」規劃１０２項重大工程實施的有關舉措。會議指出，「十四五」時
期實施１０２項重大工程，是黨中央統籌當前和長遠作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程
實施，進一步壓實各方責任，加強部門協同和央地聯動，強化資金支持和要素資源保障，破解難
點堵點，確保重大工程建設取得預期成效。
　
＊推進普惠托育服務體系建設工作＊
　
　　會議研究了推進普惠托育服務體系建設工作。會議強調，大力發展托幼一體服務，優化托育
服務精準供給，加快補齊社區托育設施短板，努力為群眾提供就近就便的托育服務。
　　會議聽取了推進知識產權強國建設工作情況的匯報。會議指出，強化知識產權對關鍵核心技
術攻關的支撐，深入開展專利轉化運用專項行動，實施知識產權保護體系建設工程，為實現科技
自立自強、推動高質量發展提供有力支撐。
　　會議討論並原則通過《中華人民共和國科學技術普及法（修訂草案）》和《中華人民共和國
反不正當競爭法（修訂草案）》，決定將兩個草案提請全國人大常委會審議。

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