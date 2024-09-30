【傾力救市】人行：推動股票回購等新設工具落地，維護市場穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人行貨幣政策委員會２０２４年第三季度

例會於２５日在北京召開。會議指出，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸

款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定；推進科技創新和技術改造再貸款使用進程，加大

對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。



＊支持盤活存量閒置土地，降低存量房貸利率＊



會議認為，要加大貨幣政策調控力度，提高貨幣政策調控精準性。會議指出，支持盤活存量

閒置土地，降低存量房貸利率，促進房地產市場平穩健康發展。會議強調，增強宏觀政策協調配

合，全力推進金融增量政策舉措加快落地。

會議認為，今年以來宏觀調控力度加大，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，堅定堅持支

持性立場，強化逆周期調節，優化完善貨幣政策框架，綜合運用利率、準備金、再貸款、國債買

賣等工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險，為經濟回升向好創造適宜的貨幣金融環境。



＊開展國債買賣，防範匯率超調風險＊



會議指出，當前外部環境變化帶來的不確定性增多，中國經濟運行總體平穩，但仍面臨有效

需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期調節，

更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟持續回升向

好。

會議認為，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣

供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，促進物價保持在合理水平。完善市場化利率形成

和傳導機制，強化央行政策利率引導作用，發揮市場利率定價自律機制作用和存款利率市場化調

整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。充實貨幣政策工具箱，開展國債買賣，關

注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。強化預期引導，增強匯率彈

性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防止形成單邊一致性預期並自我強化，防範

匯率超調風險。



＊加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持＊



會議指出，引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，

支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老

金融、數字金融五篇大文章，繼續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動加快

發展新質生產力，更有針對性地滿足合理的消費融資需求。有效落實好存續的各類結構性貨幣政

策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維

護資本市場穩定；推進科技創新和技術改造再貸款使用進程，加大對大規模設備更新和消費品以

舊換新的金融支持。加快形成覆蓋科技型企業全生命周期的多元化接力式金融服務體系，助力科

技強國建設和實現高水平科技自立自強。

