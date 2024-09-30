《駐京專電》兩協會倡導支付手續費延續降費讓利，多家機構響應

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》新一輪支付行業降費措施展開，這是延續

三年前國務院關於降低小微企業支付手續費政策中的部分降費項目。中國支付清算協會、中國銀

行業協會發布《關於鼓勵降低小微企業支付手續費的倡議》，倡議商業銀行、非銀行支付機構、

清算機構等支付行業主體在小微企業和個體工商戶支付手續費降費措施到期後，延續部分降費項

目標準。

與上一輪降費讓利政策參與機構均按政策要求比照執行相比，此次部分項目是否延續降費由

機構自主決策，目前從公開信息看，主要銀行將延續降費讓利三年，主要支付機構將降費讓利延

期一年。

主要商業銀行、支付機構和中國銀聯等清算機構紛紛表示響應《倡議》。中國銀聯稱，聯合

成員機構對自２０２１年９月起實施的小微企業及個體工商戶減費讓利措施延續三年，延至

２０２７年９月２９日。

農業銀行、交通銀行公告稱，積極響應行業協會鼓勵降低小微企業和個體工商戶支付手續費

的倡議，相關降費措施於２０２４年９月３０日到期後，繼續將優惠期限延長三年至２０２７年

９月３０日。

兩大支付機構財付通和支付寶均發布聲明稱，部分減費讓利項目延續一年至２０２５年９月

３０日，一年期滿後將根據市場情況另行制定方案。其中，支付寶將兩項優惠政策延續一年：對

於收錢碼商家提現手續費繼續減免至２０２５年９月３０日，提現免費不設單筆和單日上限；對

小微商戶實施網絡支付服務費（收單手續費）費率９折優惠，讓利小微企業和個體工商戶。

