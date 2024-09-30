  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2024 12:07

《駐京專電》兩協會倡導支付手續費延續降費讓利，多家機構響應

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》新一輪支付行業降費措施展開，這是延續
三年前國務院關於降低小微企業支付手續費政策中的部分降費項目。中國支付清算協會、中國銀
行業協會發布《關於鼓勵降低小微企業支付手續費的倡議》，倡議商業銀行、非銀行支付機構、
清算機構等支付行業主體在小微企業和個體工商戶支付手續費降費措施到期後，延續部分降費項
目標準。
　　與上一輪降費讓利政策參與機構均按政策要求比照執行相比，此次部分項目是否延續降費由
機構自主決策，目前從公開信息看，主要銀行將延續降費讓利三年，主要支付機構將降費讓利延
期一年。
　　主要商業銀行、支付機構和中國銀聯等清算機構紛紛表示響應《倡議》。中國銀聯稱，聯合
成員機構對自２０２１年９月起實施的小微企業及個體工商戶減費讓利措施延續三年，延至
２０２７年９月２９日。
　　農業銀行、交通銀行公告稱，積極響應行業協會鼓勵降低小微企業和個體工商戶支付手續費
的倡議，相關降費措施於２０２４年９月３０日到期後，繼續將優惠期限延長三年至２０２７年
９月３０日。
　　兩大支付機構財付通和支付寶均發布聲明稱，部分減費讓利項目延續一年至２０２５年９月
３０日，一年期滿後將根據市場情況另行制定方案。其中，支付寶將兩項優惠政策延續一年：對
於收錢碼商家提現手續費繼續減免至２０２５年９月３０日，提現免費不設單筆和單日上限；對
小微商戶實施網絡支付服務費（收單手續費）費率９折優惠，讓利小微企業和個體工商戶。

【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息，你對樓市前景有否信心？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金