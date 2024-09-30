【傾力救市】中證金融：Ａ股市場僅剩１隻股票還存在轉融券

《經濟通通訊社３０日專訊》中證金融公布的數據顯示，截至上周五（２７日），全Ａ股市

場僅剩美凱龍（滬：６０１８２８）１隻股票還存在轉融券的情況。該股轉融券餘量為６﹒４９

萬股，餘額為２０﹒０５萬元人民幣。全市場轉融券餘額整體已非常接近清零狀態。

轉融券餘量的清零與政策的調整有關。今年７月１０日，中證監依法批准中證金融暫停轉融

券業務的申請，存量轉融券合約可以展期，但不得晚於９月３０日了結。（ｌｃ）

