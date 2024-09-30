【傾力救市】中證金融：Ａ股市場僅剩１隻股票還存在轉融券

《經濟通通訊社３０日專訊》中證金融公布的數據顯示，截至上周五（２７日），全Ａ股市
場僅剩美凱龍（滬：６０１８２８）１隻股票還存在轉融券的情況。該股轉融券餘量為６﹒４９
萬股，餘額為２０﹒０５萬元人民幣。全市場轉融券餘額整體已非常接近清零狀態。
轉融券餘量的清零與政策的調整有關。今年７月１０日，中證監依法批准中證金融暫停轉融
券業務的申請，存量轉融券合約可以展期，但不得晚於９月３０日了結。（ｌｃ）
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
30/09/2024 10:13
《經濟通通訊社３０日專訊》中證金融公布的數據顯示，截至上周五（２７日），全Ａ股市
場僅剩美凱龍（滬：６０１８２８）１隻股票還存在轉融券的情況。該股轉融券餘量為６﹒４９
萬股，餘額為２０﹒０５萬元人民幣。全市場轉融券餘額整體已非常接近清零狀態。
轉融券餘量的清零與政策的調整有關。今年７月１０日，中證監依法批准中證金融暫停轉融
券業務的申請，存量轉融券合約可以展期，但不得晚於９月３０日了結。（ｌｃ）
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
下一篇新聞︰30/09/2024 10:12 《駐京專電》發改委鄭柵潔召開座談會，與民企常態化溝通交流
30/09/2024 10:06 《Ａ股焦點》永輝超市一字漲停，公告稱胖東來調改門店正穩步進行
30/09/2024 10:02 《Ａ股異動》中國銀河Ａ一度漲停，現報１５﹒３６元人幣
30/09/2024 10:02 《駐京專電》國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在京舉行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF