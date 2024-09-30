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AH股新聞

30/09/2024 16:56

【提振內房】內地數家房企推出樓盤漲價或保價計劃

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地樓市下行逾三年，多地房地產價格大幅下跌。今年９月以
來，數家房企宣布對旗下在售房源推出漲價或保價計劃，意欲引導市場信心。
　　例如，河南本地房企河南卓凱置業上周六（２８日）就宣布，自９月３０日２４時起，旗下
樓盤常綠金水宸苑的在售房價全線上漲２％。稍早之前的９月２０日，成都兩家本土房企成都嘉
禾興房地產、成都西部金沙鷺島房地產也分別宣布，自１０月１日起，公司旗下所有在售房源單
價上調２％。
　　除了推出漲價計劃，亦有部分房企推出保價計劃。比如保利發展（滬：６０００４８）今年
９月初就公布了「保利保價，買貴兜底」的放心購計劃。保利發展在全國的多個新盤紛紛推進「
保價協議」，若項目同類房源的銷售折扣低於現有折扣，或有額外贈送物業費、車位、家裝包等
任何形式的變相優惠，購房者可無理由退房。
　　對此，多名房企營銷人士分析稱，開發商此時採取漲價或保價策略，旨在引導購房者預期，
打消他們的疑慮，營銷大於實際。在市場下行周期，要促成項目實際漲價並不現實。由於朝向、
樓層、戶型面積等方面存在差異，新房通常是一房一價。在實際成交中，購房者難以判斷自己的
買入價格是否高於其他房源成交價。如果後期真的有客戶溝通退房問題，開發商還備有各種說辭
解釋說明。（ｌｃ）

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