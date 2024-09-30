【傾力救市】瑞銀升ＭＳＣＩ中國指數目標價，料更多支持政策出台

《經濟通通訊社３０日專訊》瑞銀投資銀行研究部表示，中國股市上周大幅上漲。ＭＳＣＩ

中國指數突破今年５月高位，目前估值為１０﹒６倍動態市盈率，該行認為可能有更大上行空間

，尤其是短期，雖然未來的走勢在很大程度上取決於財政支持力度以及各種政策刺激的執行情況

。



＊將年底ＭＳＣＩ中國指數目標價上調至７０美元＊



瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪，將ＭＳＣＩ中國指數的年末目標價上調至７０

美元，較最新收市價高出７％，以反映政策協調性改善、美國降息及公司治理改革取得進展。

他表示，由於市場情緒改善、倉位較低，預計短期動能在實際財政措施出台之前將持續。此

外，從歷史上看，１０月是中國股市表現較好的月份之一，跑贏月度平均表現１﹒５個百分點。

之後需關注的關鍵因素是財政措施的規模和類型，根據該行與投資者的交流，認為支持消費（發

錢）和地方政府融資的一攬子措施最受投資者歡迎。在接下來的幾個季度，還可能看到從改善公

司治理入手的更多股市支持政策。



＊短期內Ａ股表現可能追上Ｈ股＊



他又指，從戰術角度看，由於政策支持加碼，以及即將實施的公司治理改革（對Ａ股的利好

高於Ｈ股），認為短期內Ａ股的表現可能追上Ｈ股。對於ｂｅｔａ標的，加入精選的小額消費股

，因其有望受益於政府可能給消費者發錢。（ｂｉ）

