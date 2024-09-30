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AH股新聞

30/09/2024 18:15

《國企紅籌》上海電氣（０２７２７）與浦發機械達成和解協議

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，公司於
２０１９年和２０２０年向中國能源提供合計１０億元（人民幣．下同）的借款，後中國能源歸
還本金１００萬元及部份利息。借款到期後，經催討，中國能源及擔保方均未按約履行合同義務
。公司已向上海金融法院正式提起訴訟，並於２０２３年９月１日收到《受理通知書》，案號分
別為（２０２３）滬７４民初９１３號和（２０２３）滬７４民初９１４號，法院已立案受理。
　　公司昨日與浦發機械及其全資子公司上海浦進簽署《和解協議書》，公司與浦發機械達成和
解。
　　訴訟一債務償還方案，浦發機械向公司償還貸款本金４﹒９９億元；上海浦進同意以其持有
的中機房產１００％股權（抵債股權）按評估價向公司承擔連帶清償責任。另外，浦發機械同意
就４﹒９９億元債務部分中，除４﹒７５億元之外的債務部分２４００萬元，在不晚於２０２４
年１２月３１日之前全部付清。訴訟二債務償還方案，包括浦發機械向公司償還貸款本金５億元
；浦發機械就上述分期還款１﹒５億元提供抵押、質押擔保。如發生違約事項，公司有權申請強
制執行並要求浦發機械承擔遲延履行的違約責任。
　　本協議生效後，兩案均提請上海金融法院以出具調解書的形式結案。公司將向法院申請撤回
對其他被告的起訴，並就本金之外的債務部分另案向其他債務人追償。
　　截至２０２４年６月３０日，公司對中國能源賬面其他應收款餘額為５﹒９８億元，其中借
款本金９﹒９９億元，應收利息１６００萬元，累計計提信用減值損失４﹒１７億元。（ｋｌ）

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