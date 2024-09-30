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AH股新聞

30/09/2024 10:34

【傾力救市】瀚亞投資：基本因素實質改善，股市才可中長期上升

　　《環富通基金頻道３０日專訊》瀚亞投資（Ｅａｓｔｓｐｒｉｎｇ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）發布了《北京重拳出擊，能否扭轉劣勢？》的文章，分析北京最近宣
布支持房地產和股市對中國股票和債券的影響。多元資產投資組合解決方案投資組合經理
Ｅｉｌｅｅｎ　Ｍａ相信，在流動性╱市場氣氛的刺激下，中國股市可在短期內繼續攀升。然而
，基本因素仍需待實質改善的跡象出現，才可維持中長期的上升趨勢。
　
＊Ａ股再升需配合多個條件，Ｈ股可望短期進一步攀升＊
　
　　中國Ａ股研究主管Ｊｉｎｇｊｉｎｇ　Ｗｅｎｇ認為，近日的升勢反映投資者承險意欲改善
及政策前景好轉，但市場能否進一步攀升，仍需要以下條件配合：１）　財政政策加大寬鬆力度
；２）　對非金融╱上市公司的資金扶持布局更為明確；及３）　經濟數據轉佳。當局必須增加
財政開支或加大財政赤字，中國經濟才有望出現任何增長復甦或基本因素改善的跡象。
　　大中華區股票投資組合經理Ｊｏｃｅｌｙｎ　Ｗｕ預期，「國家隊」（多家由國家支持的實
體）將沿用１月的對策，提前以每日接近５０億美元的規模入市吸納股票，向市場發出正面訊號
。基於估值吸引及優於預期的政策提振投資氣氛，Ｈ股市場可望在短期內進一步攀升。
　　大中華區股票團隊認為，增長股有望受惠於投資氣氛改善，外資興趣欠奉導致估值偏低的電
商股不乏吸引的投資機會。隨著利率下調對存量房貸的壓力現已消退，個別內銀亦將可能展現吸
引力。與此同時，當局或會推出提振消費的後續政策，因而也可能惠及表現低沉的消費股。
　
＊美減息為人行提供放寬幣策空間，利好中國債券表現＊
　
　　亞洲固定收益投資組合經理Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｋｏｋ相信，中國債券收益率或將進一步下跌
。人行間接表示其政策調整受美國聯儲局和人民幣走勢影響。聯儲局勢將進一步減息，為人行提
供更多空間放寬貨幣政策，這應可利好債券表現。
　　雖然寬鬆措施利好經濟，但由於中國仍著重於促進經濟去槓桿，因此大規模的財政支持未必
在短期內落實。支持增長的措施可能會以穩定經濟為目標，而非對房地產業等若干經濟範疇提供
強而有力的刺激。（ｗａ）

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