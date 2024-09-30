【傾力救市】景順：新增更多刺激政策，內地香港股市前景向好

《環富通基金頻道３０日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於中

國新增的刺激政策的觀點。



＊或傾向提振消費及保持投資者信心，全方位支持經濟增長＊



繼中國人民銀行宣布一系列貨幣刺激政策後，中國政策制定者又接連公布多項支持措施。尤

其令人倍受鼓舞的是，這些措施的針對性有所加強，主要針對消費者、樓市及銀行體系，目的對

整體經濟產生溢出效應。中國政府將為生活低於一定水平的群眾發放一次性現金補助，失業的應

屆畢業生可領取更多社會保障福利。地方層面，上海將向市民發放總值５億元人民幣的消費券。

繼降低房貸成本及二套房按揭最低首付比例後，政治局又承諾促進樓市「止跌回穩」，同時限制

新屋建設以減少供應量。政府正考慮向大型銀行注入高達人民幣１萬億元的流動性，從而補充資

金和刺激貸款增長。

這是一直期待的政策「強心針」嗎？這無疑是其中一部分，但並不是全部政策。最新公布的

寬鬆措施帶來利好，而且政策制定者預示還會實施更多積極的財政擴張措施。政府或更傾向於著

力提振消費及保持投資者信心，全方位支持經濟增長。



＊股市估值仍較歷史平均水平低，仍有逾２０％上升空間＊



更多支持政策將接踵而來，財政刺激政策未來數月有望顯著增加，這應可提振家庭情緒，為

樓市提供支撐。儘管股市反彈上升，但估值依然較歷史平均水平為低，這說明其在當前水平上仍

有逾２０％的上升空間。

預期年內餘下時間裏，隨著各國央行減息及經濟實現軟著陸，全球投資者都會更願意承受風

險。聯儲局更大幅度減息為人行加速放寬政策提供了有利環境。隨著美元走弱及投資者尋求更高

回報，新興市場，尤其是中國，有望表現出色；預計投資者可能會從估值昂貴和過熱的全球科技

股向估值更便宜的新興市場輪動。事實上，中國市場不乏動力，現時升勢與２０１４至２０１５

年的升勢相近，當時的升勢持續了約９個月，儘管其後ＧＤＰ有所放緩，但中國股市仍上漲近

１００％。（ｗａ）

