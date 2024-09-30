【傾力救市】安本：經濟指標顯示趨穩跡象，估值脫節提供投資機會

《環富通基金頻道３０日專訊》安本全球宏觀研究團隊發布的中國經濟研究顯示，在９月

２４日宣布的最新一系列政策措施出台之前，過去３個月政策已經成功地適度放鬆了中國的金融

狀況。自２０１９年以來，安本中國金融狀況指數和安本中國活動指標協助安本建構對中國經濟

的看法。儘管８月總體經濟數據仍充滿挑戰，但安本中國活動指標顯示出趨穩的跡象。



＊國債發行量料保持強勁，或令金融環境更寬鬆＊



中國的貨幣和財政環境持續寬鬆。安本中國金融狀況指數（Ｃｈｉｎｅｓｅ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ Ｉｎｄｅｘ，ＣＦＣＩ）已連續第３個月回升，

從今年５月的０﹒４３升至０﹒７４，略為趨向更加寬鬆。貨幣和信貸情況仍然拖累金融環境，

主要是因為貨幣增長疲弱，尤其是Ｍ１。雖然負面的信貸增長未有太大改善，但７月可能已經標

誌著觸及低點，現在似乎正在回升。８月政府國債發行量達１﹒６萬億元人民幣，強勁支撐了該

月的信貸擴張。今年剩餘時間裏，發行量應會保持強勁，這可能會進一步令金融環境更寬鬆。

市場之前已經普遍預期銀行將被要求降低現有抵押貸款利率，同時中國人民銀行也宣布降息

５０ 個基點。這些措施將大大增加可支配收入，隨著時間的推移這可能有助於恢復正面的消費

者情緒。

安本新興市場高級經濟師Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｉｌｈｏｏｌｙ表示，２０２４年實現「５％左

右」的增長目標仍然存在不確定性，有跡象表明過去的寬鬆政策已經顯示出影響力，加上最新一

系列的政策支持，將提振經濟成長，降低通縮持續的風險。



＊經濟活動趨穩惟仍表現沉寂，料明年ＣＰＩ增幅僅１％＊



中國的經濟活動進展雖然持續緩慢，但仍然悲觀情緒可望繼續消除。中國８月發布的數據普

遍顯示夏季出現疲弱的經濟狀況。多項主要活動指標放緩，而大多數住房指標繼續向下。然而，

按年同比增長率往往緩慢變化，未能反映不斷變化的經濟動力。

安本中國活動指數（Ｃｈｉｎａ Ａｃｔｉｖｉｔｙ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ，ＣＡＩ）過去

兩個月按月環比小幅回穩，在出口行業改善的幫助下，６月數字由負０﹒９７升至８月的負

０﹒５６。以美元計算，８月中國出口按年增幅８﹒７％，高於預期的按年增幅６﹒５％。

名義動態方面僅適度正面。８月整體ＣＰＩ通脹率連續第７個月為正值，但仍以僅０﹒６％

的溫和速度上漲。此外，生產者物價的近期表現意味著消費物價指數籃子中的消費品通脹可能是

短暫的。

Ｒｏｂｅｒｔ Ｇｉｌｈｏｏｌｙ評論道，整體而言，偏向供給面的政策組合有利於戰略性行業

投資而非消費，這意味著「低通脹情況」將難以改變。因此，現在預計明年ＣＰＩ增幅僅為１％

，低於普遍預期的１﹒５％。

波動性將持續下去，令判斷趨勢增長變得困難。傳統上，中國經濟中製造業的波動性較大，

而服務業在２０１９年之前相對保持穩定。然而，新冠疫情大大影響了服務業，即使在疫後重啟

後，這種影響仍然持續。隨著當局更多將重點放在製造業上，疫情前服務業在經濟中佔比穩定上

升的趨勢已經出現變化。安本中國活動指數點出這兩個關鍵變化，預示這個波動的時代將持續下

去。



＊當局似正做好防備，以防特朗普發動另一場貿易戰＊



雖然當局的寬鬆力度可能比預期大，但他們仍可以採取更多行動。特朗普可能於潛在的第二

個總統任期期間爆發另一場貿易戰，這可能是中國當局對財政寬鬆等一些政策槓桿有所保留的關

鍵因素。如果爆發貿易戰，例如遭大幅提高關稅，中國當局在了解其確切形式後將能夠採取更有

針對性的應對措施。所有這些措施可能足以釋放更強大的刺激計劃，從而抵銷大部分對經濟增長

的潛在打擊。



＊估值與基本面嚴重脫節，為配置優質資產提供機會＊



對投資市場而言，安本中國股票主管姚鴻耀表示，在美國近期政策轉變的推動下，中國經濟

及其股票市場正處於關鍵時刻。美聯儲９月的減息決定將成為一個重要的推動因素。預計這將緩

解人民幣貶值壓力，增強中國當局刺激經濟增長和改善市場情緒的能力。此外，貨幣走強可能會

吸引更多資本流入，尤其是在中國的投資倉位處於低點之際，這可能標誌著這個資本市場的轉捩

點。此外，全球寬鬆環境將提振消費，這對全球最大出口國中國來說是一個正面的因素。

姚鴻耀補充說，估值與基本面之間嚴重脫節。目前，儘管公司盈利增長強勁，但估值仍處於

不高的水平。由於市場預期２０２４年境內外企業的盈利將實現兩位數成長，相信這為投資者配

置優質的中國資產提供了機會。許多領先的公司都在有吸引力的折讓價值下交易，重點關注那些

優質公司，它們在國內和國際上獲得市場份額、有良好盈利可預測性，並通過回購和股息分派帶

來股東收益率增長。從本質上而言，現時的情況為投資中國股票提供了令人信服的理由，對未來

的機會保持樂觀。（ｗａ）

