《神州頭條》財經報章頭版摘要：存量房貸利率１０月底前統一調整

《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



提振資本市場是強信心重要突破口

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９月２６日召開的中央政治局會議強調，要努力提振資本市場。剛剛過去的一周必定載入Ａ股史

冊，主要股指、市場成交規模創多年來新紀錄。「政策組合超預期」「政策落實超級快」讓投資

者「信心回來了」「心氣兒又足了」。提振資本市場正是強信心的重要突破口，股市活躍，投資

者信心增強，對經濟發展的預期也正進一步好轉。



中國資產大幅上漲，全球資金積極湧入

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上周，中國資產全線上漲，人民幣大幅升值，離岸人民幣兌美元一度升破６﹒９８，創２０２３

年５月以來新高。Ａ股、港股、中概股等全線大漲，富時中國Ａ５０指數期貨單周大漲超２０％

。



人行：維護資本市場穩定

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人行貨幣政策委員會２０２４年第三季度（總第１０６次）例會於９月２５日在北京召開。會議

指出，有效落實好存續的各類結構性貨幣政策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票

回購增持再貸款等新設立工具落地生效，維護資本市場穩定；推進科技創新和技術改造再貸款使

用進程，加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。





《上海證券報》



存量房貸利率批量下調，１０月３１日前統一調整

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人行２９日發布公告，明確完善房貸利率定價機制；市場利率定價自律機制發布《關於批量調整

存量房貸利率的倡議》。隨後，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行發布公告，將於１０

月１２日發布降低存量房貸利率的具體操作細則，在１０月３１日之前統一對存量房貸利率實施

批量調整。



人行：維護資本市場穩定，推動新設立工具落地生效

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人行貨幣政策委員會２０２４年第三季度例會於９月２５日在北京召開。會議要求，有效落實好

存續的各類結構性貨幣政策工具，推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等

新設立工具落地生效，維護資本市場穩定。



支持經濟穩增長，積極財政政策有望加碼

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今年以來，積極的財政政策適度加力、提質增效，為經濟持續回升向好提供了有力支撐。專家預

計，為努力完成全年經濟社會發展目標任務，在落實好前期出台措施的基礎上，積極財政政策有

望進一步加碼。





《證券時報》



國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在京隆重舉行

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中國國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式２９日上午在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。國家主

席習近平向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章並發表重要講話稱，希望受到表彰的同

志珍惜榮譽、再接再厲，爭取更大榮光。



存量房貸利率迎批量調整，重新定價間隔更靈活

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人行２９日發布公告，完善商業性個人住房貸款利率定價機制有關事宜。同時，人行指導市場利

率定價自律機制發布《關於批量調整存量房貸利率的倡議》，明確各商業銀行原則上應於今年

１０月３１日前統一對存量房貸（包括首套、二套及以上）利率實施批量調整。



做大分好「發展蛋糕」，民生福祉完成歷史性跨越

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全國居民人均可支配收入增長７６倍，脫貧攻堅戰取得全面勝利，織就世界最大的社會保障網；

新中國成立７５年來，人民生活水平實現歷史性跨越。（ｌｃ）

