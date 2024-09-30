《神州經脈》滬指９月升幅十年最勁，成交再創紀錄，官方ＰＭＩ優

《神州經脈》十一國慶長假前夕，滬深股市高歌猛進，創下多項歷史紀錄。滬綜指今日

（３０日）大幅高開、走勢凌厲，盤中見３３５８點創逾一年高，收漲８﹒０６％報

３３３６﹒５０點，收復三千三，全月累計升幅達１７％，為近１０年最大漲幅；創業板單日飆

逾１５％，９月單月升近３８％，創歷史紀錄；深成指全日升１０﹒６７％，全月漲２６％，為

２００７年４月以來最大單月漲幅。

兩市成交今早開盤３５分鐘已突破萬億（人民幣．下同），全日交易額近２﹒６萬億元，打

破２０１５年６月創下的高位紀錄。分析人士認為，中國似乎脫離了過去零碎式的政策寬鬆周期

，而前所未有的強力流動性支持給股市注入了強心針。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小升，收報７﹒０１５６，較上個交易日４時３０

分收盤價升４點子，五連升，續創去年５月１７日以來近一年半新高，全日在７﹒０１０８－

７﹒０２００之間波動。全月計，９月人民幣即期匯率升值１﹒０３％，連續第三個月上漲，升

幅較８月的九個月高位１﹒９５％回落。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒００７４，較上個交

易日升２７點子，兩連升，續創去年５月１８日以來近一年半新高，上個交易日報７﹒０１０１

。全月計，中間價升值１﹒５％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行２９日明確存量房貸利率下調時間表，要求各商業銀行在今年１０月３１日前開

展批量調整，預計平均降幅０﹒５個百分點左右。同時，宣布落實個人住房貸款不再區分首套、

二套住房，最低首付款比例統一為不低於１５％；延長「金融１６條」等政策期限至２０２６年

１２月３１日；保障性住房再貸款的人行出資比例由６０％提高到１００％。國有大行、股份行

迅即響應存量房貸利率下調，城商行今日也跟進，具體實施細則均擬於１０月１２日發布，並將

於１０月３１日前統一對存量房貸利率批量調整。



２﹒ 一線城市廣州、深圳和上海均於２９日晚宣布取消或放寬樓市限購措施，其中廣州取消在

當地購買住房的各項限購政策，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房

不再審核購房資格，亦不再限制購房套數。深圳則放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購

２套住房，成年單身人士限購１套住房，其中在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新

區可再買多一套房；非深圳市戶籍居民購房需提供１年個人所得稅或社會保險證明，但在上述７

區買房不需提供。上海把非滬籍居民購買外環外住房的社保年限要求由連續滿３年及以上調整為

滿１年及以上；在臨港新片區工作、職住分離的群體，可在現行限購政策上在該新片區增購１套

住房。



３﹒ 在Ａ股繼續上漲的預期下，上交所定於１０月７日（下周一）組織開展假期後系統壓力測

試，以應對交易量繼續井噴。中證監則對金融機構作出國慶工作安排，要求券商確保在下一個交

易日之前各交易網絡、交易系統、交易設備處於正常工作狀態。另據內媒消息指，已有地方證監

局要求券商訂單吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三倍以上，交易時段相關

網絡帶寬應當是近一年使用峰值的兩倍以上。



４﹒ 國家統計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒８％，比８月上升０﹒７

個百分點，優於預期的４９﹒５％，製造業景氣度回升，創五個月新高，但也是連續第五個月處

於萎縮區間。９月非製造業商務活動指數為５０﹒０％，比８月下降０﹒３個百分點，創２１個

月低位。９月綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒４％，比上月上升０﹒３個百分點。國家統計局服務

業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，９月製造業生產活動加快，景氣度改善。



５﹒ ９月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒３，低於預期的５０﹒５，重回

榮枯線以下，較８月下降１﹒１個百分點，並創２０２３年８月以來最低值。從財新中國製造業

ＰＭＩ分項數據來看，製造業供給微升，但需求收縮明顯。９月生產指數仍在擴張區間，但是擴

張幅度收窄，據樣本企業反映，增產企業當月處理的都是原有訂單。另外，９月財新中國通用服

務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒３，較８月低１﹒３個百分點，為２０２３年

１０月來最低。受兩大行業景氣度同時回落的拖累，當月財新中國綜合ＰＭＩ下降０﹒９個百分

點至５０﹒３，為１１個月以來最低。



６﹒ 中國財政部網站今日發文指，財政部副部長郭婷婷應約於９月１９日在財政部會見普華永

道全球主席康慕德（Ｍｏｈａｍｅｄ Ｋａｎｄｅ）。康慕德表示普華永道全球支持普華永道中

天堅決服從、完全遵守財政部作出的行政處罰決定，將會同普華永道中天制定全面整改計劃，堅

決改正不足之處，切實提高審計質量。郭婷婷對普華永道尊重監管、接受處罰的態度表示肯定，

希望普華永道提高認識、吸取教訓，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，堅持

誠信為本、質量為上，不斷提升執業水平。



７﹒ 文旅部副部長張政在國新辦發布會上表示，前三季度，預計國內旅遊人次４２﹒９億、旅

遊花費４﹒３２萬億元，同比分別增長１６﹒８％、１７﹒１％，接近２０１９年峰值水平。前

三季度，預計入境旅遊人次０﹒９５億，同比增長５５﹒４％，恢復至２０１９年同期的

９３﹒４％。文旅部產業發展司司長繆沐陽在同一場合稱，文旅部即將出台一系列促進文旅消費

、推動產業發展的措施，包括鼓勵各地推出文旅消費惠民舉措，開展國慶文化和旅遊消費月，各

地將發放５億元文旅消費券等消費補貼。



８﹒ 中國外長王毅上周在紐約出席聯合國大會期間，宣布給予葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛

文尼亞免簽待遇。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上介紹，為進一步促進中外人員往來

，中方決定擴大免簽國家的範圍，將對葡萄牙、希臘、塞浦路斯、斯洛文尼亞持普通護照的人員

實行免簽政策。２０２４年１０月１５日至２０２５年１２月３１日期間，上述國家持普通護照

的人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過１５天，可免辦簽證入境。同時，中方促請

有關國家給予中方人員更多的簽證便利。（ｓｌ）

