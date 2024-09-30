《鍾之日記》天量成交迎國慶，內房擁抱黃金周

《鍾之日記》９月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：大升。



港股上周爆升２３７３點後，今日月結再高開逾５００點，Ａ股迎國慶價量齊飆，恒指亦受

帶動，盤中一度升超８５０點，隨後升勢回順，全日升５０１點或２﹒４％，收報２１１３３，

守住兩萬一；以全月計，恒指升３１４４點或１７﹒５％。

港股主板成交超過５０５８億元，不但是歷史上首次成交突破５０００億，而且還遠遠超過

上周五（２７日）創下的紀錄（４４５７億元），可見港股目前的樂觀程度爆燈。



＊滬指單月漲１７％，近十年最勁＊



十一國慶長假前夕，滬深股市高歌猛進，創下多項歷史紀錄。滬綜指大幅高開、走勢凌厲，

盤中見３３５８點創逾一年高，單日漲８﹒０６％，收復三千三，全月累計升幅達１７％，為近

１０年最大漲幅；創業板飆逾１５％，９月單月升近３８％，創歷史紀錄；深成指收升

１０﹒６７％，全月漲２６％，為２００７年４月以來最大單月漲幅。

兩市成交放量，全日交易額近２﹒６萬億元人民幣，打破２０１５年６月創下的

１９９５０﹒２億元人民幣紀錄。分析人士認為，中國似乎脫離了過去零碎式的政策寬鬆周期，

而前所未有的強力流動性支持給股市注入了強心針。



＊券商股獲炒上，中國銀河漲兩成＊



Ａ股今早開市３５分鐘成交額突破萬億人民幣，為史上最快紀錄，內地券商股獲炒起。招商

證券（０６０９９）飆２４﹒６％，中國銀河（０６８８１）、中信証券（０６０３０）均升

２１％，廣發証券（０１７７６）揚１８﹒６％，中信建投（０６０６６）漲逾１７％，中金

（０３９０８）收升１１％。

官媒《證券時報》報道稱，近期中國股市大漲，投資者入市熱情高漲，新開戶數量劇增。多

家券商表示，近期新開戶數增長５０％至３００％不等，而且以往不活躍的客戶也開始回歸。

為了接住這波「流量」，國元證券、東方財富等已開始提供７ｘ２４小時開戶服務；部分券

商營業部通知客戶，在國慶及周末照常營業，支持現場辦理業務。

另外，上交所昨日雖已組織金融機構進行了平台業務壓力測試，今日依然有券商Ａｐｐ出現

交易卡頓、無法正常顯示數據等情況，其中國信證券客服回應指，是因為單量太大導致交易軟件

崩潰。上交所決定在下周一（１０月７日）再度進行測試，以迎接交易量繼續井噴。



＊限購近全面鬆綁，內房股大翻身＊



中央政治局會議９月２６日提出要促進房地產市場止跌回穩，「止跌」一聲號令，「回穩」

措施搶在國慶十一長假前盡出，「金九」已錯過「銀十」不容再失。

內地監管連日急速落地四大樓市新政，包括調整存量房貸利率（要求銀行在１０月３１日前

存量房貸平均降幅０﹒５個百分點左右）、下調二套房最低首付比例（不再區分首套、二套住房

，最低首付款比例統一為不低於１５％）、延長「金融１６條」等政策期限、優化保障性住房再

貸款政策。而在昨日晚間，滬深廣三大一線城市加班出台放寬樓市限購政策。

當中廣州最勇猛－－全面退出限購政策，不再審核購房資格，亦不再限制購房套數；上海和

深圳就局部放寬限購政策。

內地明天起進入十一黃金周，一眾地產商在樓市政策近全面鬆綁之下，今日先在股價迎來大

翻身，佳兆業（０１６３８）狂升８３％，升幅最勁，融創中國（０１９１８）漲５５％，花樣

年控股（０１７７７）及富力地產（０２７７７）升幅超過三成，雅居樂集團（０３３８３）升

近二成，萬科企業（０２２０２）亦升１２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

