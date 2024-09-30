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AH股新聞

30/09/2024 11:22

《Ａ股焦點》保利發展漲６％，１１８億元溢價３３％競得廣州地塊

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣州昨日（２９日）迎來年度最受關注的地塊競拍，即廣州市
天河區南方面粉廠地塊。
　　該宗地為綜合用地（含住宅），建設用地面積４﹒７萬平方米，起拍總價８８﹒２億元（人
民幣．下同），起拍樓面價為５０２１１元╱平方米，共吸引了保利發展（滬：６０００４８）
、中海地產（００６８８）、越秀地產（００１２３）、鵬瑞地產４家實力開發商報名參拍。
　　最終經過５小時、１４８輪的激烈競價，該地塊由保利發展以１１７﹒６億元競得，成交樓
面價６６９５７元╱平方米，溢價率達３３﹒４％，成為廣州土拍樓面價第二高、總價第六高的
地塊。
　　據了解，南方面粉廠地塊處於金融城西區，是廣州目前唯一可將陽台佔比擴大到３０％的地
塊。對比珠江新城以及周邊項目都有明顯優勢，可以打造一線沿江、低密度改善型住宅。
　　據《證券時報》報道，今年前８個月，廣州土拍遇冷，僅成交４宗宅基地。８月１９日，廣
州市公布了２０２４年第三批共計５０宗商品住宅用地出讓清單，這也是廣州近年來最大規模的
集中供地。
　　報道稱，對於保利發展來說，此次拿地金額也超過今年前８個月公司拿地金額２０９億元的
一半，實現了大幅補倉。不僅僅是高溢價拿下南方面粉廠地塊，近期，保利發展各地均發布了保
價計劃，促進市場止跌回穩。
　　保利發展的「兄弟公司」保利置業亦在土地市場有所動作。９月２６日，經過８２次激烈報
價爭奪，保利置業以２８﹒２億元斬獲深圳寶安區地塊，溢價率３５﹒５８％。
　　保利發展今早大漲，現漲５﹒７８％，報１０﹒６１元。（ｊｑ）

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