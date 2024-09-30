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AH股新聞

30/09/2024 09:03

【提振內房】上海放寬住房限購政策，未全面放開

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市住建委昨晚發布通知，放寬上海住
房限購政策，但並未如早前所傳的那樣全面取消限購。
　　新政提出，縮短非滬籍居民購買外環外住房所需繳納社保或個稅年限。從「購房之日前連續
繳納滿３年及以上」調減為「購房之日前連續繳納滿１年及以上」。通知自今年１０月１日起施
行。
　　另外，對持《上海市居住證》且積分達到標準分值、在上海市繳納社會保險或個人所得稅滿
３年及以上的非上海市戶籍居民，在購買住房套數方面享受滬籍居民家庭的購房待遇，比原來可
以多買一套房子。
　　對在臨港新片區工作、存在職住分離的群體，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在新片
區增購１套住房，促進職住平衡。
　
＊二套房貸首付調整為「不低於２５％」＊
　
　　在優化住房信貸政策方面，新政提出降低房貸首付比例。首套住房商業性個人住房貸款最低
首付款比例從「不低於２０％」調整為「不低於１５％」。二套房貸從「不低於３５％」調整為
「不低於２５％」；實行差異化政策區域從「不低於３０％」調整為「不低於２０％」。住房公
積金二套房貸最低首付款比例相應調整。
　　在調整住房稅收政策方面，上海將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從５年調整為２年；同
時，取消普通住房標準和非普通住房標準，減少住房交易成本，更好滿足居民改善性住房需求。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦看來，上海此次出台的樓市新政以組合拳方式持續釋放剛需
和改善購買力，滿足不同層次住房需求，符合市場預期。多樣政策組合可以最大限度滿足差異化
需求，提振樓市購買力。這次政策的核心在於限購優化，金融舉措以及稅收調整，這些都是買家
或賣家最為期待的政策，市場各方能獲得切實的實惠，也能對市場交易產生直接推動的作用。

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