【提振內房】鬆限購、降利率，樓市新政迅速落地，一文看懂

《經濟通通訊社３０日專訊》中央政治局會議９月２６日提出要促進房地產市場止跌回穩，

搶在國慶十一長假前，中國連日急速落地四項樓市新政，包括調整存量房貸利率、下調二套房最

低首付比例、延長「金融１６條」等政策期限、優化保障性住房再貸款政策。同一時間，滬深廣

三大一線城市從今日起調整限購政策。



各項新政，一文看懂：



＊下調存量房貸利率＊



各商業銀行原則上應在今年１０月３１日前對符合條件的存量房貸開展批量調整，預計平均降幅

０﹒５個百分點左右。將惠及５０００萬戶家庭、１﹒５億人口，平均每年減少家庭利息支出約

１５００億元（人民幣．下同）。



＊下調二套房最低首付比例＊



個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於１５％。

值得注意的是，滬深兩大一線城市均未將二套房最低首付比直接降至人行政策下限。深圳二套住

房個人房貸最低首付比降至２０％。上海二套房貸最低首付比降至２５％、實行差異化政策區域

的二套房貸最低首付比例為２０％。



＊延長「金融１６條」等政策期限＊



將《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》、《關於做好經營性物業貸款

管理的通知》中的部分政策的適用期限，延長至２０２６年１２月３１日。從房企融資角度加大

房地產開發貸款投放，從保交樓角度支持銀行發放保交樓專項借款，從風險化解角度通過股權融

資推動受困房企項目的兼併收購。



＊優化保障性住房再貸款政策＊



保障性住房再貸款的人行出資比例由６０％提高到１００％。若按照銀行平均負債成本２﹒２％

計算，能節約該筆貸款的負債成本約４０到５０個點子，可以提高對於銀行發放貸款的激勵。



＊廣州全面退出限購政策＊



廣州取消居民家庭在當地購買住房的各項限購政策，廣州市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在

全市範圍內購買住房，不再審核購房資格，亦不再限制購房套數。



＊深圳放寬深圳籍居民的限購政策＊



深圳放寬深圳戶籍居民的限購政策，每個家庭限購２套住房，成年單身人士限購１套住房，其中

在鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬新區共７個分區，可再買多一套房。非深圳市戶

籍居民購房需提供１年社保證明。在鹽田區、寶安區、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬

新區範圍內購買住房，無需提供個人所得稅或社會保險證明。



＊上海縮短非滬籍居民購房社保年限要求＊



上海則縮短非滬籍居民購買外環外住房的社保年限要求，由「連續繳納滿３年及以上」，調整為

「連續繳納滿１年及以上」。對在臨港新片區工作、存在職住分離的群體，在執行現有住房限購

政策的基礎上，可在新片區增購１套住房，促進職住平衡。（ｌｃ，ｃｔ）

