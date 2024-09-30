【大國博弈】王毅晤布林肯，促美國莫以「兩副面孔」對華

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外交部長王毅當地時間９月２７日，在紐約會見美國國務

卿布林肯。王毅表示，美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊圍堵打壓一邊若無其事對話合作

；布林肯則批評中方支持俄羅斯國防工業，認為北京一方面表示希望和平，一方面允許企業協助

普京進行軍事行動。

據外交部網站，王毅說，中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否

延續這一勢頭，取決於雙方努力。美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中

國，一邊若無其事同中國對話合作。美方既然多次表示無意同中國發生衝突，就要從根子上樹立

理性對華認知，構建正確相處之道，以尊重的態度開展對話，以互惠的精神推進合作，以慎之又

慎的態度處理分歧。

王毅強調，台獨與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國

原則，停止武裝台灣，公開反對台獨，支持中國和平統一。另外，中方堅決反對美方對華經貿科

技打壓。國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」。兩國人文交流至關重要

，美方應以實際行動消除障礙。



＊未來數周推進中美元首通話計劃＊



布林肯則指，他在會談中已表達美國對中國支持俄羅斯國防工業感強烈擔憂。布林肯質疑中

國一直稱期望促成和平，但又容許企業作出協助俄羅斯軍事行動的事情。他認為北京這種矛盾的

行為並不合理。

兩人還就南海問題及烏克蘭問題等進行溝通。另外，布林肯會晤後稱，他與王毅都認同兩國

領袖溝通的重要性，預料在未來幾星期或幾個月內可以看到更多美國總統拜登與中國國家主席習

近平的通話計劃的詳情。（ｒｙ）

