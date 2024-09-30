《華為動向》華為「純血鴻蒙」版騰訊遊戲今日開啟測試

《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊（００７００）旗下核心手遊產品「王者榮耀」今日發布
公告稱，「王者榮耀」將針對「純血鴻蒙」ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ版本，於２０２４年
９月３０日開啟限時刪檔測試。
據了解，「王者榮耀」限時刪檔測試是指在特定時間內進行的測試版本，該版本的數據會在
測試結束後被刪除。這種測試通常用於遊戲的新版本、新功能或新系統，以便在遊戲正式上線前
發現並解決可能存在的問題。
「王者榮耀」運營團隊稱，本次測試限量開放，測試開啟後優先下載註冊的用戶可優先參與
，測試數量有限，先到先得。本次限量測試僅限ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ體驗。
根據公告，用戶升級原生鴻蒙系統後，前往應用市場或遊戲中心，搜索「王者榮耀前瞻版」
，下載安裝後即可進入遊戲直接遊玩。公告提示，刪檔測試期間不開啟充值，請不要相信所謂售
賣、轉送測試資格、提前體驗版本、優先排隊、ＶＩＰ禮包等詐騙信息。
此外，騰訊旗下另一款手遊「和平精英」也宣布，將在今日開啟體驗服限時刪檔測試。
據悉，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將於１０月８日開啟公測，首批將適配Ｍａｔｅ
６０╱Ｘ５系列、ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２英寸系列平板。（ｊｑ）
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