《華為動向》華為「純血鴻蒙」版騰訊遊戲今日開啟測試

《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊（００７００）旗下核心手遊產品「王者榮耀」今日發布

公告稱，「王者榮耀」將針對「純血鴻蒙」ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ版本，於２０２４年

９月３０日開啟限時刪檔測試。

據了解，「王者榮耀」限時刪檔測試是指在特定時間內進行的測試版本，該版本的數據會在

測試結束後被刪除。這種測試通常用於遊戲的新版本、新功能或新系統，以便在遊戲正式上線前

發現並解決可能存在的問題。

「王者榮耀」運營團隊稱，本次測試限量開放，測試開啟後優先下載註冊的用戶可優先參與

，測試數量有限，先到先得。本次限量測試僅限ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ體驗。

根據公告，用戶升級原生鴻蒙系統後，前往應用市場或遊戲中心，搜索「王者榮耀前瞻版」

，下載安裝後即可進入遊戲直接遊玩。公告提示，刪檔測試期間不開啟充值，請不要相信所謂售

賣、轉送測試資格、提前體驗版本、優先排隊、ＶＩＰ禮包等詐騙信息。

此外，騰訊旗下另一款手遊「和平精英」也宣布，將在今日開啟體驗服限時刪檔測試。

據悉，ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ將於１０月８日開啟公測，首批將適配Ｍａｔｅ

６０╱Ｘ５系列、ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １３﹒２英寸系列平板。（ｊｑ）

