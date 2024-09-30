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AH股新聞

30/09/2024 16:28

《中國監管》螞蟻基金回應監管整改：積極配合，已完成相關整改

　　《經濟通通訊社３０日專訊》浙江證監局公布一則關於螞蟻基金的責令改正決定。公告主要
提及了兩項整改問題，一是餘額寶升級服務未充分揭示業務規則，二是曾經參與的基金專屬福利
券活動不合規。
　　對此，螞蟻基金表示積極配合監管要求，已完成公告中的相關整改事項。
　　有內媒報道，基金專屬福利券是螞蟻基金２０２０年的歷史活動，該活動早已下線。而餘額
寶的整改主要為引導基金更換的規則提示不充分，當前也已充分增強了相關提示。（ｊｑ）

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