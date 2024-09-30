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AH股新聞

30/09/2024 16:30

《中國要聞》榮耀股改關鍵期，副董事長萬飆辭職，稱現主要陪家人

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《第一財經》報道，萬飆近日因個人原因辭去榮耀公司副董
事長等相關職務。對於離職後的去向，萬飆表示，「目前主要在家陪陪家人。」
　　對於萬飆離職，榮耀方面表示，不會影響公司的正常運作。「感謝萬飆先生對公司作出的傑
出貢獻，公司在董事會和管理團隊的帶領下，將持續為消費者帶來創新的產品和體驗。」
　
＊上市消息不斷傳出，離職節點處於榮耀股改的關鍵時期＊
　
　　報道稱，去年１１月，原深圳市水務（集團）有限公司董事長吳暉加入榮耀終端有限公司，
擔任董事長一職，而萬飆則從董事長變更為副董事長。有消息稱，吳暉在榮耀主要任務之一是推
動該公司的上市進程。
　　２０２０年１１月，榮耀正式從華為獨立。深圳市智信新信息技術有限公司宣布完成對榮耀
品牌相關業務資產的全面收購。從榮耀的管理框架來看，來自於華為體系的人員覆蓋了管理層、
營銷層、供應鏈以及研發等多個核心部門。
　　萬飆也曾是華為體系中的一名老將，此前曾擔任華為無線產品線總裁、終端公司總裁、消費
者業務移動寬帶與家庭產品線總裁、消費者業務首席運營官等職位。２０２０年，任榮耀終端有
限公司董事長，負責供應鏈等核心部門。
　　關於榮耀上市的消息不斷傳出。在今年８月，榮耀曾就上市傳聞回應，計劃在今年四季度啟
動相應的股份制改革，並在之後適時啟動ＩＰＯ流程。換言之，此次萬飆離職的節點正處於榮耀
股改的關鍵時期。
　
＊榮耀股東增至１７家，計劃２０２６年每年出貨１億部手機＊
　
　　報道指，目前，榮耀的股東已經增加至１７家，股東類型包括地方國資、產業鏈供應商、第
三方資本等。榮耀的上兩輪戰略融資分別於２０２２年１１月和２０２４年８月完成，新增京東
方（深：０００７２５）、中金資本私募、中國國新控股、國信資本（深：００２７３６）、寶
投集團、ＲｏｓｙＦａｂｌｅ、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）等多名股東。
　　對於國資背景，榮耀在今年也曾公開表示，從成立起並未獲得過深圳市政府「超出對通常企
業的支持」。
　　目前，手機市場依然處於存量市場博弈階段。ＩＤＣ顯示，第二季度，中國智能手機市場出
貨量約７１５８萬台，同比增長８﹒９％。其中，榮耀以１４﹒５％的市場份額位居國內手機市
場第四的位置。
有消息稱，榮耀定下的目標是到２０２６年每年出貨１億部手機，比２０２３年增長７５％，到
２０２８年成為全球三大手機廠商之一。（ｊｑ）

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