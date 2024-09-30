《神州券商》城堡證券據報計劃申請中國獨資券商牌照，總部設上海

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，在競購瑞信中國業務失敗且未

看到可行的替代收購目標之後，城堡證券已選擇在中國建立自己的經紀業務。

報道稱，這家美國機構正準備向中國證監會申請經紀、資產管理和自營交易牌照。因事未公

開，知情人士不願具名。

另據《財新》報道，在收購瑞信中國的交易擱淺後，城堡證券正計劃向中國證監會申請設立

一家外商獨資證券公司，預計年內提交申請。城堡證券在中國的總部將設在上海，先期會申請經

紀、資產管理、自營三項業務許可。「公司經紀業務會以服務機構客戶為主，散戶經紀業務暫不

考慮，」一位知情人士稱，「ＩＰＯ、併購也不是他們的優勢，所以投行業務也不在考慮範圍。

肯定不是全牌照，會是一家特色化、專業化的券商。」

《彭博》的報道稱，未能買到瑞信子公司之後，城堡證券認為從頭開始打造業務是最好的選

擇，因為中國的大多數券商都擁有全牌照，與其風格不太相符。其中一位知情人士說，城堡證券

本認為瑞信的中國平台主要專注於經紀服務和投資銀行業務，更適合它的擴張。

報道指，城堡證券此舉可謂逆潮流而行，在經濟低迷、地緣政治風險上升以及銀行家和民營

企業受到整頓之際，大多數外資銀行縮減了中國業務。不過當前的時機很好，因為就在一周前，

中國推出了一系列刺激措施，推動股市飆升。城堡證券的媒體代表不予置評。（ｊｑ）

