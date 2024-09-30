【歐盟加稅】８月中國製電動汽車歐洲銷量降４８％，創１８個月低

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報道，中國製造商面向歐洲各地客戶的電動汽車銷

量創１８個月以來最低水平，８月份註冊量同比下降近一半。

根據研究機構ＤａｔａＦｏｒｃｅ提供的數據，４８％的銷量降幅導致中資品牌的市場佔有

率連續第二個月下降。據英國汽車調研公司Ｊａｔｏ Ｄｙｎａｍｉｃｓ，上汽集團

（滬：６００１０４）旗下英國品牌名爵ＭＧ在整個歐洲的頭把交椅，被中國對手比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）奪走。

報道引述Ｊａｔｏ Ｄｙｎａｍｉｃｓ高級分析師Ｆｅｌｉｐｅ Ｍｕｎｏｚ稱，與歐盟對

進口中國電動汽車加徵臨時性關稅有關的不確定性，可以部分解釋名爵ＭＧ在８月的銷量大減

６５％。他說，該汽車製造商一直更重視輕度混合動力和插電式混合動力市場，而不是純電動汽

車。

名爵ＭＧ是在歐洲取得最大成功的中資汽車製造商，憑借長期的知名度在過去十年中重建了

品牌，同時轉向了電動汽車。但自７月以來，其母公司上汽集團遭遇歐盟加徵３８％關稅的打擊

，稅率在各家車企中最高。

據Ｊａｔｏ Ｄｙｎａｍｉｃｓ數據，進入歐洲市場相對較晚的比亞迪，８月繼續大步前進

，註冊量同比成長１９％。（ｊｑ）

