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AH股新聞

30/09/2024 14:26

【歐盟加稅】８月中國製電動汽車歐洲銷量降４８％，創１８個月低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報道，中國製造商面向歐洲各地客戶的電動汽車銷
量創１８個月以來最低水平，８月份註冊量同比下降近一半。
　　根據研究機構ＤａｔａＦｏｒｃｅ提供的數據，４８％的銷量降幅導致中資品牌的市場佔有
率連續第二個月下降。據英國汽車調研公司Ｊａｔｏ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ，上汽集團
（滬：６００１０４）旗下英國品牌名爵ＭＧ在整個歐洲的頭把交椅，被中國對手比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）奪走。
　　報道引述Ｊａｔｏ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ高級分析師Ｆｅｌｉｐｅ　Ｍｕｎｏｚ稱，與歐盟對
進口中國電動汽車加徵臨時性關稅有關的不確定性，可以部分解釋名爵ＭＧ在８月的銷量大減
６５％。他說，該汽車製造商一直更重視輕度混合動力和插電式混合動力市場，而不是純電動汽
車。
　　名爵ＭＧ是在歐洲取得最大成功的中資汽車製造商，憑借長期的知名度在過去十年中重建了
品牌，同時轉向了電動汽車。但自７月以來，其母公司上汽集團遭遇歐盟加徵３８％關稅的打擊
，稅率在各家車企中最高。
　　據Ｊａｔｏ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ數據，進入歐洲市場相對較晚的比亞迪，８月繼續大步前進
，註冊量同比成長１９％。（ｊｑ）

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