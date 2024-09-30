【傾力救市】中證監：國慶開市前，券商要確保交易系統正常

《經濟通通訊社３０日專訊》據《財聯社》消息，中國證監會近期已對證券基金經營機構下

發今年國慶假期的工作安排，這屬於常規動作，且多處對ＩＴ內容做了要求。

內容包括主動排查各交易網絡、交易系統、交易設備的容量冗餘情況，梳理容量管理風險點

並採取針對性措施；全面、準確識別數字化轉型過程中的各類技術風險，確保合規與風險管理覆

蓋信息技術運用的各個環節；建立健全信息系統安全監測機制，設定監測指標並持續監測重要信

息系統的運行狀況。

監管要求，券商要確保在下一個交易日之前各交易網絡、交易系統、交易設備處於正常工作

狀態。確保國慶前後（含非工作日）客戶服務渠道暢通，要耐心接受投資者問詢及相關訴求，做

好投資者安撫。對於落實安全生產、客戶服務、輿情管理等工作不力導致嚴重後果的，公司要進

行嚴肅內部追責問責，監管也將從嚴予以懲戒。



＊監管要求券商系統成交峰值吞吐速率達高峰３倍以上＊



報道並指，已有地方證監局陸續向券商下發加強證券期貨業網絡和信息系統安全保障工作的

通知。其中要求，重要信息系統的訂單吞吐速率、成交峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三

倍以上，交易時段相關網絡帶寬應當是近一年使用峰值的兩倍以上。（ｊｑ）

