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AH股新聞

30/09/2024 15:44

《中國監管》中證協修訂三件大綱，要求建立穩健薪酬制度等

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國證券業協會組織修訂了《證券公司高級管理人員水平評價
測試大綱》《證券公司合規管理人員水平評價測試大綱》《證券評級業務高級管理人員資質測試
大綱》等三件大綱，於今日發布，自發布之日起施行。
　　主要修訂內容包括，在證券公司高級管理人員、合規管理人員大綱中，補充校正機構定位、
健全公司治理、強化內部管控和風險管理、完善人員管理及激勵、建立健全投資者保護及股東回
報機制、加強子公司內部控制、建立穩健薪酬制度等方面要求，引導相關高管人員樹立正確經營
理念。
　　按照企業債券總體納入公司債券監管框架，在證券評級業務高級管理人員大綱中，更新公司
債券相關制度規則，刪除企業債券等已不適用或已廢止的規則，完善評級業務規則體系相關要求

　　根據已施行的新《公司法》，補充或完善大綱相關要求，體現公司股東出資、股份發行轉讓
、董監高忠實勤勉義務、中小股東保護、上市公司治理、公司發行債券等與資本市場密切相關的
新法修訂內容。
　　結合資本市場改革發展和規則體系的優化完善，梳理各層級、各業務條線規則的「立改廢釋
　」，更新大綱中相關專業知識、法律法規等內容。（ｊｑ）

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