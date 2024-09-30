《Ａ股行情》救樓市政策迅速落地，滬指高開３﹒５％逼３２００點

《經濟通通訊社３０日專訊》中央火力全開救市，成功提振市場信心，推動滬綜指上周累升

１２﹒８％，創２００８年底以來最大單周漲幅，Ａ股主流情緒轉趨樂觀。今日是國慶黃金周假

期前的最後一個交易日，由於過去周五（２７日）曾出現異常情況，上交所周末已開展壓力測試

，以迎接今日可能發生的井噴式交易。

救樓市政策迅速落地，滬深股市今早大幅高開，滬綜指高開３﹒４７％，開市即逼近

３２００點，報３１９４﹒７２點；深成指高開４﹒５８％，創業板指高開５﹒７７％。房地產

板塊開盤衝高，證券、白酒及半導體漲幅靠前。

人民銀行和國家金融監管總局２９日發布通知，全國層面的商業性個人住房貸款不再區分首

套、二套住房，最低首付比例統一為１５％。人行昨深夜更明確各商業銀行原則上應於１０月

３１日前統一對存量房貸利率實施批量調整。隨後，各大銀行均公告響應。上海、廣州及深圳同

日出台放鬆住房限購政策，其中廣州更成為全面取消所有限購措施的一線城市。上海及深圳均宣

布將首套和二套房最低首付比例分別降至１５％和２０％，並允許部分人購買更多住房。

人民銀行昨日進行１８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率已調整為

１﹒５０％。人行今日進行２１２１億元７天期逆回購，中標利率為１﹒５０％，今日有

１６０１億元逆回購到期，即淨投放５２０億元，連同昨日放水１８２０億，即國慶前夕共放水

２３４０億元。

因國慶放假，滬深交易所１０月１日至１０月７日休市，１０月８日起照常開市；１０月

１２日為周末休市。滬港通、深港通在上述日子不提供服務。（ｒｙ）

