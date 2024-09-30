《Ａ股行情》半日成交１﹒６萬億，滬綜指漲５﹒７％創板飆１１％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國提振經濟政策快速落實，Ａ股繼續高歌猛進，滬綜指大幅

高開，盤中高見３２７２﹒０９點，創逾一年新高，半日收漲５﹒７％，報３２６３﹒５９點；

深成指收升８﹒２８％，創業板指更飆１１﹒４％站上２１００點。

股民瘋狂入市之下，今早創下３５分鐘滬深兩市成交額突破１萬億（人民幣．下同）的歷史

最快紀錄，兩市半日交易額近１﹒６６萬億元，較上個交易日放量７１２５億元或７５％。高盛

認為，隨著國際投資者產生「害怕錯過」心理並開始湧入，中國股市可能會進一步飆升。



＊券商狂飆一成，地產半日升７﹒８％＊



大金融延續上周強勢，其中證券半日漲逾一成領跑行業板塊，東方財富

（深：３０００５９）、東吳證券（滬：６０１５５５）、長江證券（深：０００７８３）、天

風證券（滬：６０１１６２）、中國銀河（滬：６０１８８１）等四十餘隻券商股漲停。早盤成

交額迅速突破萬億元水平，多家券商旗下Ａｐｐ又崩了，上交所為保證交易順利進行，擬於１０

月７日再次開展全網測試。

另外，根據人行倡議，內地各商業銀行將於１０月３１日前統一對存量房貸利率實施批量調

整，降為不低於貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減３０個基點。樓市政策方面，上海、廣州及深圳

同日放鬆住房限購，廣州市更是全面取消限購措施，打響一線城市鬆綁第一槍。地產板塊半日收

升７﹒８％。華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）、綠地控股

（滬：６００６０６）及萬科Ａ（深：０００００２）紛紛封板。（ｒｙ）

