  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2024 11:35

《Ａ股行情》半日成交１﹒６萬億，滬綜指漲５﹒７％創板飆１１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國提振經濟政策快速落實，Ａ股繼續高歌猛進，滬綜指大幅
高開，盤中高見３２７２﹒０９點，創逾一年新高，半日收漲５﹒７％，報３２６３﹒５９點；
深成指收升８﹒２８％，創業板指更飆１１﹒４％站上２１００點。
　　股民瘋狂入市之下，今早創下３５分鐘滬深兩市成交額突破１萬億（人民幣．下同）的歷史
最快紀錄，兩市半日交易額近１﹒６６萬億元，較上個交易日放量７１２５億元或７５％。高盛
認為，隨著國際投資者產生「害怕錯過」心理並開始湧入，中國股市可能會進一步飆升。
　
＊券商狂飆一成，地產半日升７﹒８％＊
　
　　大金融延續上周強勢，其中證券半日漲逾一成領跑行業板塊，東方財富
（深：３０００５９）、東吳證券（滬：６０１５５５）、長江證券（深：０００７８３）、天
風證券（滬：６０１１６２）、中國銀河（滬：６０１８８１）等四十餘隻券商股漲停。早盤成
交額迅速突破萬億元水平，多家券商旗下Ａｐｐ又崩了，上交所為保證交易順利進行，擬於１０
月７日再次開展全網測試。
　　另外，根據人行倡議，內地各商業銀行將於１０月３１日前統一對存量房貸利率實施批量調
整，降為不低於貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減３０個基點。樓市政策方面，上海、廣州及深圳
同日放鬆住房限購，廣州市更是全面取消限購措施，打響一線城市鬆綁第一槍。地產板塊半日收
升７﹒８％。華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）、綠地控股
（滬：６００６０６）及萬科Ａ（深：０００００２）紛紛封板。（ｒｙ）

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

黎巴嫩：下一個加沙？

26/09/2024 10:11

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金