【傾力救市】滬綜指高歌猛進８％迎國慶，成交２﹒６萬億創紀錄

《經濟通通訊社３０日專訊》十一國慶長假前夕，滬深股市高歌猛進，創下多項歷史紀錄。

滬綜指大幅高開、走勢凌厲，盤中見３３５８點創逾一年高，收漲８﹒０６％報３３３６﹒５０

點，收復三千三，全月累計升幅達１７％，為近１０年最大漲幅；創業板單日飆逾１５％，９月

單月升近３８％，創歷史紀錄；深成指全日升１０﹒６７％，全月漲２６％，為２００７年４月

以來最大單月漲幅。

兩市成交今早開盤３５分鐘已突破萬億（人民幣．下同），全日交易額近２﹒６萬億元，打

破２０１５年６月創下的高位紀錄。分析人士認為，中國似乎脫離了過去零碎式的政策寬鬆周期

，而前所未有的強力流動性支持給股市注入了強心針。



＊券商爆發，監管要求保證節後正常運作＊



券商板塊集體爆發，除停牌的國泰君安（滬：６０１２１１）及海通證券

（滬：６００８３７）外，東方財富（深：３０００５９）、中信證券（滬：６０００３０）等

四十餘股全線漲停。半導體漲１５％領先各行業板塊；地產股延續強勢，萬科Ａ

（深：０００００２）、華僑城Ａ（深：００００６９）、金地集團（滬：６００３８３）等漲

停。

過去周末人行明確存量房貸利率下調時間表，三大一線樓市放鬆限購助攻，資金瘋狂湧入股

市持股過節，今日又再有券商、交易服務商出現交易卡頓等情況。在Ａ股繼續上漲的預期下，上

交所定於１０月７日（周一）組織開展假期後系統壓力測試，以應對交易量繼續井噴。

中證監對金融機構作出國慶工作安排，要求券商確保在下一個交易日之前各交易網絡、交易

系統、交易設備處於正常工作狀態。內媒消息指，已有地方證監局要求券商訂單吞吐速率、成交

峰值吞吐速率等指標應當在歷史峰值的三倍以上，交易時段相關網絡帶寬應當是近一年使用峰值

的兩倍以上。（ｒｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１７﹒８５ ＋８﹒４８

上證綜合指數 ３３３６﹒５０ ＋８﹒０６ １１６７７﹒７０

上證Ａ股指數 ３４９７﹒２５ ＋８﹒０６

深證成份指數 １０５２９﹒７６ ＋１０﹒６７ １４２５２﹒６０

深圳創業板指數 ２１７５﹒０９ ＋１５﹒３６

上證Ｂ股指數 ２７０﹒１２ ＋６﹒０３ ６﹒６２

深證Ｂ股指數 １２４１﹒２３ ＋５﹒９５ ３﹒４３

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