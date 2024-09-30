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AH股新聞

30/09/2024 15:01

《海納智見－荀玉根》策略對話行業：中級行情機會在哪裏？

　　《海納智見》最近一周，宏觀政策多箭齊發，涵蓋了貨幣、地產支持、資本市場等多個維度
，９月２６日中央政治局會議進一步釋放了政策暖意，這極大緩解了市場對宏觀經濟運行和資本
市場發展的擔憂，市場信心得到顯著提振。９月２４日以來各寬基指數均放量大漲，上證指數漲
幅達１２﹒３％、滬深３００達１５﹒３％、創業板指２３﹒２％。當前市場高度關注行情的持
續性如何？行業配置應該聚焦甚麼方向？我們策略團隊特聯合相關行業，分析這次行情的性質、
主線以及具體投資標的。
　
　　策略：政策暖風吹拂，消費地產修復。本次Ａ股放量大漲，主要是受益於前期宏觀環境轉弱
下Ａ股底部逐漸明確，以及本周政策積極轉向。截至２０２４年９月２０日，從估值、破淨率、
風險溢價、股債收益比等多個指標來看，市場風險偏好和情緒已經處在大的底部區域。９月２４
日國新辦新聞發布會打出「金融支持經濟高品質發展」政策組合拳，在貨幣、地產、股市等方面
同時發力，極大地提振了消費者信心。目前宏觀基本面仍受地產消費拖累，後續隨著財政持續發
力，將有助於提振基本面預期，推動股市中級別行情逐漸展開。行業層面，當前地產、消費、醫
藥行業估值和基金配置力度已處於歷史低位，並且地產、消費領域是近期政策發力的重點。因此
，在財政發力背景下地產、消費、醫藥等領域基本面有望逐漸改善，或成為中級別行情中的主線

　
　　大行情下關注甚麼標的？關注地產優質企業、食飲的白酒和乳製品、批零的港股互聯網電商
和美護零售、紡服的運動景氣賽道以及醫藥優質標的。地產：房地產市場止跌回穩的新定位明確
，後續政策將採取「強供給側╱強需求側」模式，此外央行釋放流動性將助力改善房企融資環境
與優質公司表現。食飲：短期情緒改善與增量資金入市有望修復板塊估值，降準降息及消費刺激
有望釋放消費潛力，加速白酒及大眾品需求改善。批零：政策傳導鏈路短、業績邊際改善斜率高
的消費子板塊將有望更充分受益，其中估值角度港股多優於Ａ股。紡服：消費基本面資料仍需觀
察，但政策利好或為板塊估值提供支撐，且投資風險偏好有所提升。關注優選運動景氣賽道與行
業龍頭，回購＆高股息或有望提供穩健回報。醫藥：增量政策持續推出，推動全指醫藥指數走勢
，建議關注優質標的。
　
　　風險提示：財政發力進度不及預期，國內巨集微觀基本面修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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