《Ａ股焦點》兩市成交速破一萬億，券商大漲，中國銀河等多股漲停

《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市開市不久，兩市成交額已迅速突破１萬億元（人民幣

．下同），《財聯社》數據顯示，已刷新歷史最快萬億紀錄。

券商板塊強勢，天風證券（滬：６０１１６２）五連漲停，長江證券（深：０００７８３）

、中銀證券（滬：６０１６９６）、中國銀河（滬：６０１８８１）、中信證券

（滬：６０００３０）亦漲停封板，東方財富（深：３０００５９）、國信證券

（深：００２７３６）及中信建投（滬：６０１０６６）衝擊漲停，廣發證券

（深：０００７７６）升逾８％。

上周五（２７日）有投資者及券商反映交易延遲問題，在成交放量的預期下，上交所昨日組

織開展競價、綜業等平台相關業務測試。《中國證券報》引述券商人士指，當日測試競價交易系

統累計接收申報２﹒７億筆訂單，是歷史峰值的２倍，是上周五申報的３倍。測試結果顯示，系

統整體表現正常，符合預期。

不過，有網友發帖稱，國信證券旗下金太陽Ａｐｐ出現行情界面一片空白、無法交易的情況

。國信證券客服回應表示，由於單太大導致交易軟件崩潰，目前同行招商、華泰等券商也出現類

似的問題，投資者可以進行電話委托下單。（ｒｙ）

