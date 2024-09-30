港股大市成交超４５００億元再破歷史新高，惟恒指升幅收窄

《經濟通通訊社３０日專訊》港股明日（１日）休市，但無阻北水外資散戶進場掃貨熱情，

目前主板成交超過４５００億元，已超過上周五（２７日）創下的最高紀錄（４４５７億元），

成為港股史上成交最活躍的交易日。

港股下午曾升超過８５０點，惟盤中升幅回落，本地地產、公用、內銀見跌，拖累升勢收窄

至４８８點或升２﹒３７％，報２１１２１，攻防兩萬一。

國企指數報７５０１，升２０１點或升２﹒７６％。恒生科技指數報４７４１，升２８７點

或升６﹒４７％。



表列升幅十大藍籌股表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒３４元 升２９﹒６１％

中升控股（００８８１） １４﹒３２元 升１４﹒１９％

恒隆地產（００１０１） ７﹒５５元 升１１﹒６９％

信義光能（００９６８） ４﹒１７元 升１０﹒９％

京東集團（０９６１８） １６８元 升１０﹒５３％

龍湖（００９６０） １５﹒１６元 升１０﹒５％

中芯（００９８１） ２０﹒５元 升１０﹒４５％

京東健康（０６６１８） ３４﹒８５元 升１０﹒２８％

周大福（０１９２９） ８﹒６７元 升９﹒６１％

海底撈（０６８６２） １９﹒１元 升８﹒８９％

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（ｅｙ）

