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AH股新聞

30/09/2024 15:41

港股大市成交超４５００億元再破歷史新高，惟恒指升幅收窄

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港股明日（１日）休市，但無阻北水外資散戶進場掃貨熱情，
目前主板成交超過４５００億元，已超過上周五（２７日）創下的最高紀錄（４４５７億元），
成為港股史上成交最活躍的交易日。
　　港股下午曾升超過８５０點，惟盤中升幅回落，本地地產、公用、內銀見跌，拖累升勢收窄
至４８８點或升２﹒３７％，報２１１２１，攻防兩萬一。
　　國企指數報７５０１，升２０１點或升２﹒７６％。恒生科技指數報４７４１，升２８７點
或升６﹒４７％。
　
　　　　　　　　　　表列升幅十大藍籌股表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　５﹒３４元　升２９﹒６１％
　　中升控股（００８８１）　１４﹒３２元　升１４﹒１９％
　　恒隆地產（００１０１）　　７﹒５５元　升１１﹒６９％
　　信義光能（００９６８）　　４﹒１７元　　升１０﹒９％
　　京東集團（０９６１８）　　　１６８元　升１０﹒５３％
　　龍湖（００９６０）　　　１５﹒１６元　　升１０﹒５％
　　中芯（００９８１）　　　　２０﹒５元　升１０﹒４５％
　　京東健康（０６６１８）　３４﹒８５元　升１０﹒２８％
　　周大福（０１９２９）　　　８﹒６７元　　升９﹒６１％
　　海底撈（０６８６２）　　　１９﹒１元　　升８﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（ｅｙ）

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