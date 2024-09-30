霸王茶姬香港首店兩天賣出近萬杯，全球門店已超５０００家

《經濟通通訊社３０日專訊》霸王茶姬香港首家門店上周六（２８日）正式開業，據內媒《

證券時報》引述霸王茶姬方面報道，營業兩天，霸王茶姬香港首店累計銷售杯量近１萬杯。目前

，霸王茶姬香港首店已上線了６款產品，包括伯牙絕弦、萬里木蘭等，售價在２８－３４港元之

間，其餘產品將陸續上線。

目前，霸王茶姬全球門店數量已超５０００家，其中馬來西亞門店超１３０家。２０２４年

８月，霸王茶姬在新加坡連開３店，加速全球化布局。（ｓｌ）

