《中國要聞》中緬警再搗木姐地區詐騙據點，３１３中國人被捕遣返

《經濟通通訊社３０日專訊》公安部表示，近日中國警方與緬甸警方通過國際執法合作，成

功在緬北木姐地區開展第二次聯合打擊行動，一舉抓獲８７０名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌

疑人，其中緬甸籍５５７人、中國籍３１３人。按照雙方協定，目前中國籍犯罪嫌疑人已全部移

交中方，緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。



＊武裝勢力庇護下，騙徒隔半年捲土重來＊



公安部指出，今年３月，針對緬北涉中國的電信網絡詐騙犯罪形勢持續好轉，但木姐地區仍

有詐騙集團心存僥幸、頂風作案等情況，中緬警方首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，強力

清剿電詐窩點，成功抓獲８００餘名犯罪嫌疑人。近半年來，中國公安機關工作中又發現，部分

詐騙分子重新聚集到該地區，在當地武裝勢力的庇護下組建詐騙窩點，繼續對中國公民實施虛假

網絡投資理財、刷單返利、虛假貸款等詐騙活動。

為堅決防止此類犯罪活動死灰復燃，中國公安部與緬甸警察總部就清剿木姐地區詐騙窩點開

展第二次聯合打擊行動，成功抓獲一大批涉詐犯罪嫌疑人，繳獲電腦、手機、詐騙話術腳本等一

批作案工具。經初步調查，在抓獲的３１３名中國籍涉詐犯罪嫌疑人中，在逃犯罪嫌疑人４５名

。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人及涉案證據物品已通過雲南瑞麗邊境口岸順利移交中方，公安部

已部署有關地方公安機關將犯罪嫌疑人有序押回，全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，中國警方將與緬甸執法部門持續深化警務執法合作，常態化開展聯

合打擊行動，堅決將緬北涉中國的電信網絡詐騙犯罪「毒瘤」清除乾淨。公安機關正告電信網絡

詐騙分子，境外並非法外之地，切勿心存僥幸、以身試法，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。

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