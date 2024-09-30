《大灣區》國慶假期港珠澳大橋水域料２０萬人次「海上看灣區」

《經濟通通訊社３０日專訊》據《央視新聞》報道，從港珠澳大橋海事局了解到，國慶假期

，港珠澳大橋水域將迎來水路客運高峰，預計發送旅客２０萬人次。旅客主要以海島遊、海上觀

光遊和粵港澳短途出行為主，「海上看灣區」項目成為眾多遊客的假日首選。



＊國慶假珠海公路口岸出入境人車料各增三成＊



另外，日前港珠澳大橋邊檢站預測，國慶假期（１０月１日至７日）經港珠澳大橋珠海公路

口岸出入境的旅客將超過５７萬人次、車輛超過１１萬輛次，同比分別增長３２﹒８％、

３０﹒９％，有望刷新紀錄。

期內，經珠海公路口岸出入境的港澳「單牌車」預計佔車流總量的６０％。在「港車北上」

和「澳車北上」的帶動下，以港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體，將成為口岸國慶假期的通行

主力軍，約佔口岸總體客流的６６％以上。與此同時，內地居民赴港澳旅遊熱情也同樣高漲，港

珠澳大橋邊檢站預測，國慶假期經珠海公路口岸出入境的旅客總數單日最高達１１萬人次，內地

旅客將同比增長３０％。

珠海公路口岸出境客流高峰一般在８時至１１時，入境客流高峰一般在１６時至２０時，

１０月１日、６日、７日將出現出入境雙向人流車流高峰。（ｓｌ）

