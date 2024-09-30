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AH股新聞

30/09/2024 15:20

【傾力救市】官媒分析：當前Ａ市場估值低、性價比高，可持股過節

　　《經濟通通訊社３０日專訊》在一籃子重磅利好政府組合拳加持下，Ａ股市場在國慶假期前
最後一個交易日繼續瘋漲，滬深兩市成交額午後突破２﹒３萬億元人民幣，刷新紀錄。內媒《證
券時報》引述多名分析人士指出，當前Ａ股市場估值較低，具有較高的性價比和安全邊際，且當
前美聯儲正式開啟降息周期，外部壓力對國內貨幣政策的掣肘有望減弱，國內政策或更加積極。
此外，海外投資者對Ａ股市場的態度或將轉為樂觀。因此，持股過節或是不錯的選擇。
　　報道引述私募排排網調查結果顯示，６５﹒８２％的私募建議滿倉或重倉持股過節，他們認
為市場已顯露底部雛形，在政策面利好、情緒面改善背景下，市場隨時可能開啟反彈行情；
２５﹒３２％的私募建議中性倉位過節，他們認為長假期間消息面及外圍市場不確定性較高；另
有８﹒８６％的私募建議輕倉或持幣過節，認為外圍衰退預期漸濃，國內拐點尚未明朗，市場依
舊會延續震蕩築底的格局。
　　對於國慶節後的行情，調查結果顯示，６９﹒２３％的私募持樂觀態度，認為在政策利好驅
動下，市場低位回穩、逐步反彈的概率較大；２３﹒０８％的私募持中性態度，認為雖然市場下
行風險有限，但翻身向上仍面臨一定困難；７﹒６９％的私募持謹慎態度，認為市場情緒回暖需
要一個過程，節後市場可能出現調整。（ｓｌ）

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