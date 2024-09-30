【聚焦數據】中國９月官方製造業ＰＭＩ升至４９﹒８％，勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒８％，比８月上升０﹒７個百分點，優於預期的４９﹒５％，製造業景氣度回升，創五個

月新高，但也是連續第五個月處於萎縮區間。

９月非製造業商務活動指數為５０﹒０％，比８月下降０﹒３個百分點，創２１個月低位。

９月綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒４％，比上月上升０﹒３個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，９月製造業生產活動加快，

ＰＭＩ升至４９﹒８％，景氣度改善。



＊９月生產指數升至臨界點以上＊



其中，生產指數為５１﹒２％，比上月上升１﹒４個百分點，升至臨界點以上，製造業生產

活動加快。新訂單指數為４９﹒９％，比上月上升１﹒０個百分點。從行業看，醫藥、汽車、電

氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放

；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月

低於臨界點，產需有所放緩。

大型企業ＰＭＩ為５０﹒６％，比上月上升０﹒２個百分點；中、小型企業ＰＭＩ分別為

４９﹒２％和４８﹒５％，比上月上升０﹒５和２﹒１個百分點。大、中、小型企業生產指數均

位於擴張區間，其中小型企業生產指數５月份以來首次升至臨界點以上。



＊消費品行業景氣度明顯回升＊



從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業ＰＭＩ分別為５３﹒０％和５２﹒０％，比上月

上升１﹒３和０﹒８個百分點，繼續保持良好發展態勢；消費品行業ＰＭＩ為５１﹒１％，比上

月上升１﹒１個百分點，景氣度明顯回升；高耗能行業ＰＭＩ為４６﹒６％，比上月上升０﹒２

個百分點。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為４５﹒１％和４４﹒０％，比上月上升

１﹒９和２﹒０個百分點，仍位於較低運行水平，表明受有效需求不足以及部分大宗商品價格波

動等因素影響，製造業市場價格總體水平繼續回落，但降幅有所收窄。



＊９月非製造業ＰＭＩ創２１個月新低＊



９月非製造業商務活動指數降至５０﹒０％，創２１個月低位。其中，服務業商務活動指數

為４９﹒９％，比上月下降０﹒３個百分點，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。

從行業看，由於暑期出行旺季結束，以及部分地區受颱風等極端天氣影響，鐵路運輸、水上運輸

、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落幅度較大，均降至收縮區間。從市場預期看，業務活動

預期指數為５４﹒６％，持續處於景氣區間，其中貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於

６０﹒０％以上高位景氣區間，企業對近期行業發展更為樂觀。

建築業商務活動指數為５０﹒７％，比上月上升０﹒１個百分點，繼續保持擴張。從市場預

期看，業務活動預期指數為５３﹒１％，仍位於擴張區間。其中，土木工程建築業、建築安裝裝

飾業業務活動預期指數均位於５５﹒０％以上較高景氣區間，企業對行業發展信心較強。

９月綜合ＰＭＩ產出指數５０﹒４％，繼續位於擴張區間，表明中國企業生產經營活動總體

擴張有所加快。（ｓｌ）

