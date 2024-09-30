【聚焦數據】９月財新中國製造業ＰＭＩ降至４９﹒３創逾一年新低

《經濟通通訊社３０日專訊》在８月短暫擴張後，９月中國製造業景氣度回落，重回收縮區

間。９月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒３，低於預期的５０﹒５，重回榮

枯線以下，較８月下降１﹒１個百分點，並創２０２３年８月以來最低值。

國家統計局同日公布的９月製造業ＰＭＩ錄４９﹒８，較８月升０﹒７個百分點，為

２０２４年５月以來最高，連續五個月處於收縮區間。

從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據來看，製造業供給微升，但需求收縮明顯。９月生產指數

仍在擴張區間，但是擴張幅度收窄，據樣本企業反映，增產企業當月處理的都是原有訂單。



＊需求降至兩年低位，出口刷１３個月低，就業繼續收縮＊



需求未能延續８月的改善態勢，９月製造業新訂單指數降至榮枯線下，錄得２０２２年１０

月以來的最低值，其中投資品需求下降最為明顯。受訪企業反映，潛在需求減弱，競爭加劇，市

況低迷導致最近新業務量減少。外需同樣收縮，新出口訂單指數連續第二個月處於收縮區間且刷

新１３個月以來的低點。

由於企業訂單減少，減員壓力較大，９月製造業就業指數在過去１３個月內第１２次位於收

縮區間，其中，投資品和消費品生產企業用工收縮，中間品類企業用工增加。不過，這足以消化

較為有限的新增訂單，積壓訂單七個月來首次出現下降。

因為新接業務量減少，製造業採購量連續第三個月收縮。同時因生產增速放緩，原材料庫存

指數已連續第二個月處於擴張區間，且小幅上升；產成品庫存也因為出境運輸延誤及新訂單量減

少而增加。



＊銷售價格續跌，企業經營信心跌至此項統計以來次低＊



製造業價格承壓。９月製造業購進價格指數連續第二個月、出廠價格指數連續第三個月落於

收縮區間，分別錄得２０２３年７月和２０２４年４月以來的最低值。其中，金屬原材料價格走

弱對成本降低貢獻頗大，銷售價格下跌則是成本下降和市場激烈競爭的綜合結果。

製造業企業家樂觀信心有限。９月生產經營預期指數略高於榮枯線，錄得自２０１２年４月

此項數據收集以來的次低，僅高於２０１９年６月。企業希望業務拓展舉措和新產品問世有助於

推動未來一年增產，但部分企業則擔心全球經貿前景欠佳，會對銷售造成負面影響。



＊分析：增量政策緊迫性和必要性進一步提升＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，９月製造業景氣度回落，供給略有擴張，需求顯著收縮，

外需承壓，就業壓力大，物流運輸有所延遲，企業被動增加庫存，通縮壓力大，企業樂觀情緒降

至近年低位。國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力和意願形成制

約；外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加，三季度經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標

充滿挑戰。他建議，前期政策應加快落地見效，增量政策的緊迫性和必要性進一步提升。當前相

關政策空間較為充足，財政政策和貨幣政策應在保民生、促就業、拉內需方面發揮更大作用。

