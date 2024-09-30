【聚焦數據】９月財新中國服務業ＰＭＩ降至５０﹒３創近一年新低

《經濟通通訊社３０日專訊》９月暑期結束，中國服務業景氣度繼續在擴張區間回落，服務

業擴張速度持續放緩。財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒３，較８

月低１﹒３個百分點，為２０２３年１０月來最低。



＊９月財新中國綜合ＰＭＩ降至５０﹒３創１１個月低＊



同時公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒３，低於８月１﹒１個百分點，再度降至

榮枯分界線下，錄得２０２３年８月以來最低。受兩大行業景氣度同時回落的拖累，當月財新中

國綜合ＰＭＩ下降０﹒９個百分點至５０﹒３，為１１個月以來最低。

國家統計局同日公布的數據顯示，９月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒８，連續五個月處於收縮區

間，但較８月上升０﹒７個百分點，為２０２４年５月以來最高；服務業商務活動指數下降

０﹒３個百分點至４９﹒９，為年內最低；綜合ＰＭＩ生產指數微升０﹒３個百分點至５０﹒４

。

從財新中國服務業ＰＭＩ分項數據來看，９月服務業供需擴張同步放緩，新訂單指數在擴張

區間下降，僅略高於榮枯分界線，為２０２３年１１月以來最低。外需在７月觸底後連續兩個月

反彈，９月新出口訂單指數與二季度基本持平。接受調查的企業反映，銷售渠道拓寬，疊加大力

促銷，推動出口業務量上升。



＊成本升至逾兩年高，利潤續承壓，經營信心歷來第三低＊



在８月短暫收縮後，９月服務業就業邊際回暖，就業指數重回擴張區間。企業稱，增加用工

是為了應對未來工作量增長。企業增加的人手暫時未能完全消化新訂單，９月積壓業務量繼續擴

張但幅度有限。

原料、工資和能源費用繼續上漲，導致服務業成本居高不下，９月投入品價格指數在擴張區

間升至２０２２年５月來最高。儘管如此，企業迫於需求不足、競爭加劇的壓力，繼續降價促銷

，銷售價格指數連續兩個月低於臨界點，９月降幅略有收窄，顯示服務業企業利潤持續承壓。

企業信心出現波動，９月服務業經營預期指數在擴張區間降至有數據以來第三低位，僅高於

２０２２年２月、３月的低點。企業擔心競爭加劇，同時全球經濟前景堪憂。



＊分析：政策應在保民生促就業拉內需方面發揮更大作用＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，９月製造業和服務業生產均小幅擴張，製造業需求端收縮

明顯，製造業就業拖累整體就業下降，尤其值得注意的是，製造業和服務業樂觀預期均大幅下滑

至歷史低位。最新宏觀經濟數據全面低於市場預期，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、

樂觀預期不強對消費能力和意願形成制約。同時外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加。三季度

經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他認為，前期政策應加快落地顯效，增量

政策的緊迫性和必要性進一步上升。當前相關政策空間較為充足，財政政策和貨幣政策應在保民

生、促就業、拉內需方面發揮更大作用。（ｓｌ）

