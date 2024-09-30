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AH股新聞

30/09/2024 09:49

【聚焦數據】９月財新中國服務業ＰＭＩ降至５０﹒３創近一年新低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》９月暑期結束，中國服務業景氣度繼續在擴張區間回落，服務
業擴張速度持續放緩。財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒３，較８
月低１﹒３個百分點，為２０２３年１０月來最低。
　
＊９月財新中國綜合ＰＭＩ降至５０﹒３創１１個月低＊
　
　　同時公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ錄得４９﹒３，低於８月１﹒１個百分點，再度降至
榮枯分界線下，錄得２０２３年８月以來最低。受兩大行業景氣度同時回落的拖累，當月財新中
國綜合ＰＭＩ下降０﹒９個百分點至５０﹒３，為１１個月以來最低。
　　國家統計局同日公布的數據顯示，９月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒８，連續五個月處於收縮區
間，但較８月上升０﹒７個百分點，為２０２４年５月以來最高；服務業商務活動指數下降
０﹒３個百分點至４９﹒９，為年內最低；綜合ＰＭＩ生產指數微升０﹒３個百分點至５０﹒４

　　從財新中國服務業ＰＭＩ分項數據來看，９月服務業供需擴張同步放緩，新訂單指數在擴張
區間下降，僅略高於榮枯分界線，為２０２３年１１月以來最低。外需在７月觸底後連續兩個月
反彈，９月新出口訂單指數與二季度基本持平。接受調查的企業反映，銷售渠道拓寬，疊加大力
促銷，推動出口業務量上升。
　
＊成本升至逾兩年高，利潤續承壓，經營信心歷來第三低＊
　
　　在８月短暫收縮後，９月服務業就業邊際回暖，就業指數重回擴張區間。企業稱，增加用工
是為了應對未來工作量增長。企業增加的人手暫時未能完全消化新訂單，９月積壓業務量繼續擴
張但幅度有限。
　　原料、工資和能源費用繼續上漲，導致服務業成本居高不下，９月投入品價格指數在擴張區
間升至２０２２年５月來最高。儘管如此，企業迫於需求不足、競爭加劇的壓力，繼續降價促銷
，銷售價格指數連續兩個月低於臨界點，９月降幅略有收窄，顯示服務業企業利潤持續承壓。
　　企業信心出現波動，９月服務業經營預期指數在擴張區間降至有數據以來第三低位，僅高於
２０２２年２月、３月的低點。企業擔心競爭加劇，同時全球經濟前景堪憂。
　
＊分析：政策應在保民生促就業拉內需方面發揮更大作用＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，９月製造業和服務業生產均小幅擴張，製造業需求端收縮
明顯，製造業就業拖累整體就業下降，尤其值得注意的是，製造業和服務業樂觀預期均大幅下滑
至歷史低位。最新宏觀經濟數據全面低於市場預期，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、
樂觀預期不強對消費能力和意願形成制約。同時外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加。三季度
經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他認為，前期政策應加快落地顯效，增量
政策的緊迫性和必要性進一步上升。當前相關政策空間較為充足，財政政策和貨幣政策應在保民
生、促就業、拉內需方面發揮更大作用。（ｓｌ）

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