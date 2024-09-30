【歐盟加稅】歐盟據報就中國電動車關稅投票後仍將繼續與中國談判

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟已定於本周五（４日）對中國電動汽車徵收最終關稅的提

案進行投票。據《路透》引述消息人士稱，歐盟執委會已告知歐盟國家，投票表決後，歐盟仍將

繼續與中國進行談判。

消息人士指出，歐盟執委會正在對中國製造的電動汽車進行反補貼調查，並已向歐盟２７個

成員國發出了對此類電動汽車徵收最終關稅的提案，倡行其在９月計算出的關稅水平。與此同時

，歐盟執委會還附上了一份名為「事實陳述」（ｒｅｃｉｔａｌ）的附加文件，稱迄今為止與中

國的談判尚未解決有關中國補貼指控的爭端，但即使歐盟國家就關稅稅率達成協議，仍將繼續就

可能達成的妥協方案進行協商。

報道指，歐盟執委會不予置評。

據９月初消息，歐盟擬對中國生產的電動車徵收最多３５﹒３％額外關稅，連同現有１０％

關稅，最終稅率可達４５％。歐盟成員國將於本周五就是否支持未來五年對中國製電動汽車徵收

的最終或「確定」關稅進行投票，除非代表歐盟６５％人口的１５個歐盟成員國以多數票反對徵

稅，否則將予以實施。這一決定必須在１０月３０日歐盟反補貼調查規定的最後期限之前做出，

可能需要進行第二輪投票。（ｓｌ）

