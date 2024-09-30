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AH股新聞

30/09/2024 17:34

《中國監管》網絡數據安全管理條例明年實施，促分類分級保護數據

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華社》消息，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布
《網絡數據安全管理條例》，自２０２５年１月１日起施行。《條例》旨在規範網絡數據處理活
動，保障網絡數據安全，促進網絡數據依法合理有效利用，保護個人、組織的合法權益，維護國
家安全和公共利益。《條例》共９章６４條，主要規定了以下內容。
　　一是提出網絡數據安全管理總體要求和一般規定。明確鼓勵網絡數據在各行業、各領域的創
新應用，對網絡數據實行分類分級保護，積極參與網絡數據安全相關國際規則和標準的制定，加
強行業自律，禁止非法網絡數據處理活動。要求網絡數據處理者履行建立健全網絡數據安全管理
制度、安全風險報告、安全事件處置等義務。
　　二是細化個人信息保護規定。明確處理個人信息的規則和應當遵守的具體規定。要求網絡數
據處理者提供便捷的支持個人行使權利的方法和途徑，不得設置不合理條件限制個人的合理請求
。明確使用自動化採集技術等採集個人信息的保護義務，細化個人信息轉移請求實現途徑等。
　
＊明確向境外提供個人信息的條件＊
　
　　三是完善重要數據安全制度。明確製定重要數據目錄職責要求，規定網絡數據處理者識別、
申報重要數據義務。規定網絡數據安全管理機構和網絡數據安全負責人的責任。明確重要數據風
險評估具體要求。
　　四是優化網絡數據跨境安全管理規定。明確網絡數據處理者可以向境外提供個人信息的條件
，規定可以按照締結或者參加的國際條約、協定向境外提供個人信息。規定未被相關地區、部門
告知或者公開發布為重要數據的，不需要將其作為重要數據申報數據出境安全評估。
　　五是明確網絡平台服務提供者義務。規定網絡平台服務提供者、第三方產品和服務提供者等
主體的網絡數據安全保護要求。明確通過自動化決策方式向個人進行信息推送的規則，規定大型
網絡平台服務提供者發布個人信息保護社會責任年度報告、防範網絡數據跨境安全風險等要求。
（ｊｑ）

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