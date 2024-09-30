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AH股新聞

30/09/2024 16:16

【ＰｗＣ】中國副財長會見普華永道全球主席，冀提升執業水平

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國財政部網站今日發文指，財政部副部長郭婷婷應約於９月
１９日在財政部會見普華永道全球主席康慕德（Ｍｏｈａｍｅｄ　Ｋａｎｄｅ）。康慕德對普華
永道中天恒大地產項目審計違法行為深感痛心，表示普華永道全球支持普華永道中天堅決服從、
完全遵守財政部作出的行政處罰決定。普華永道全球將會同普華永道中天制定全面整改計劃，堅
決改正不足之處，切實提高審計質量。
　　康慕德並表示，普華永道對中國經濟的持續增長和長期發展充滿信心，希望利用專業特長和
全球網絡資源優勢，為中國吸引外資和對外投資合作等方面提供更好服務。
　
＊郭婷婷：依法行政，對所有會計師事務所一視同仁＊
　
　　郭婷婷對普華永道尊重監管、接受處罰的態度表示肯定，希望普華永道提高認識、吸取教訓
，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，堅持誠信為本、質量為上，不斷提升執
業水平。
　　郭婷婷強調，財政部堅持依法行政，對包括「四大」在內的所有在中國執業的會計師事務所
一視同仁、平等對待。財政部將持續強化財會監督，加大會計師事務所執業質量監督檢查力度，
對違法違規行為依法處理處罰，維護財務審計秩序，促進註冊會計師行業健康發展。
　　郭婷婷又指，中國將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，希望普華永道繼續在
中國改革開放和高質量發展中發揮積極作用。（ｓｌ）

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