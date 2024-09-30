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30/09/2024 08:32

《神州民企》贛鋒鋰業（０１７７２）獲准註冊籌最多６５億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，關於中
期票據和短期融資券獲准註冊，兩項產品可集資共不超過６５億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，已收到中國銀行間市場交易商協會接受註冊通知，註冊金額５０億元的中期票據
以及註冊金額１５億元的短期融資券均由中信證券主承銷，而兩份註冊書中的額度可於２年內有
效。（ｗｈ）

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