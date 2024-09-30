民生銀行（０１９８８）建議聘畢馬威任審計會計師事務所待批

《經濟通通訊社３０日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，根據招
標選聘結果，董事會建議聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計師事務所
為２０２４年度境內及境外審計會計師事務所，為其提供２０２４年度財務報告（國內和國際）
審計、三季度財務報告商定程序及內部控制審計等服務。
該集團指，聘任審計師事宜須待股東批准，而有關各項服務費用合計５６８萬元人民幣。
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30/09/2024 08:32
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