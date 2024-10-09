《缸邊隨筆－石鏡泉》唔升，迷茫了？！

《缸邊隨筆》全球企望的１０月８日Ａ股假後開盤日，話有Ｎ萬Ａ股新股戶入市，有人仲估

一開市就升停了，可以休息，翌日再戰。



但：



－港股跌逾二千點；



－Ａ股高走低收。



完全不按好友的劇本走，怎辦？真的是２０１５年翻版，見頂回跌？要走貨不？



淡友和口痕友又再蒲頭，都話是「武則天守寡」無理智啦！真是笑喪變哭喪？



＊任澤平：千金難買牛回頭＊



國內網紅經濟學家任澤平對昨日的行情，謂是：「千金難買牛回頭。」他是堅決看好這輪升

市，他昨日發了Ｎ個帖子講這次牛市，原汁原味予你看。



剛剛，網紅經濟學家任澤平在社交媒體發帖稱：「千金難買牛回頭，只能幫到這了。」任澤

平指出，昨日Ａ股開盤即收盤，見證歷史，「信心牛」點火啟動。未來牛市演繹兩大前景，三級

接力，四大進攻方向。２０１４年預測「５０００點不是夢」，時隔十年，再預判牛市。



他表示，面對五年一遇的牛市，即使不上車，即使看空也不要做空，不要試圖阻止牛市的去

路，不然會付出巨大代價，尤其是在牛市的點火啟動期，空頭會被瞬間打爆。



任澤平指出，現在毫無疑問是牛市。牛市就是多頭市場，買入的超過賣出的，指數漲幅超過

２０％以上。顯然９月３０日量價均已確立牛市行情，無論上證、深證、創業板、科創、滬深

３００，主要指數漲幅均已超過２０％，且交易量明顯放大，典型的牛市點火啟動。所以節前內

部建議持股過節。



在他看來，本輪牛市是一輪「信心牛」，五年一遇，主要驅動力是政策超預期，Ａ股、港股

代表的人民幣資產領漲全球，全球資金流入。未來「信心牛」空間多大？行情有多遠？取決於刺

激政策能否持續，以及經濟能否觸底復甦，資金面是表象。



任澤平分析稱，如果刺激政策虎頭蛇尾，股市暴漲暴跌，經濟未見起色，將消滅一批中產，

企業信心將受到二次打擊，無疑是雪上加霜。反之，如果刺激政策持續發力，解決深層次機制問

題，把發展放在首要任務，股市大牛市，房地產止跌回穩，經濟觸底走向復甦軌道，全球資金流

入人民幣資產，則將一掃陰霾，士氣大振。



任澤平認為，這次不僅關係股市漲跌，市場好壞，從某種程度上，這關係國運，也關係我們

每個人的命運。希望站在歷史的十字路口，這次我們能選擇正確的方向。「愈是在關鍵時刻選擇

愈要和偉大的祖國站在一起，我們深愛自己的國家和這片土地。悲觀者正確，樂觀者前行。為民

族復興奮鬥，為時代進步拼搏，是我們這代人的使命。」任澤平稱。



任澤平稱此輪牛市是「信心牛」，你有信心嗎？我有，明天（１０日）續。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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