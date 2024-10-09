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AH股新聞

09/10/2024 08:34

【傾力救市】李強召開專家企業家座談會，研儲備政策謀劃明年經濟

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李強８日下午主持召開經濟形勢
專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強在會上表示，結
合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出

抓緊落實好穩經濟一攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究
的政策盡快拿出具體方案。跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。他又指，穩
經濟的關鍵是穩企業。要切實做好助企紓困工作，指導各地用好各項惠企政策，堅決治理亂罰款
、亂檢查、亂查封等問題，不斷優化營商環境，激發企業活力。
　
＊李強：制定和實施政策時注重傾聽市場聲音、回應社會關切＊
　
　　羅志恒、周其仁、黃瑜、張明、張水利、游瑋、周勇、左丁等先後發言。大家認為，近期出
台的一攬子增量政策力度大、針對性強，市場預期明顯改善，並就推動經濟持續回升向好提出意
見建議。　　
　　李強表示，在制定和實施政策時注重傾聽市場聲音、回應社會關切，持續提振發展信心。希
望各位企業家扎扎實實把企業辦好，在開拓市場、穩定就業、擴大投資等方面積極作為。希望專
家學者圍繞經濟運行中的新情況新問題，發揮專業優勢，多提前瞻性、建設性意見。

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