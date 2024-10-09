【傾力救市】李強：積極推出穩增長政策，慎重出台有收縮效應政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院以「增強宏觀政策取向一致性，強化

政策協同提升實施效果」為主題，進行第十次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要

強化政策統籌和部門協同，打好政策「組合拳」，形成各方面共同推動高質量發展的強大合力。

他指出，在經濟下行壓力較大的情況下，各方面都要積極推出有利於穩增長、穩預期的政策，慎

重出台有收縮和抑制效應的政策。



＊當前宏觀經濟治理的複雜性明顯上升，各部門要增強政策一致性＊



李強在聽取講座和交流發言後指出，增強宏觀政策取向一致性是提升宏觀調控效能的重要抓

手。當前宏觀經濟治理的複雜性明顯上升，要用系統性的思維、方法和措施，優化政策資源和工

具的配置組合，釋放更大的政策效能。各部門各地區都要增強政策一致性的意識和能力，主動加

強政策協調和工作配合，使各類政策相互銜接、有機統一，共同促進經濟社會持續健康發展。

李強指出，要準確把握宏觀政策取向一致性的著力點。謀劃制定政策要充分考慮政策初衷、

目標取向、功能定位，確保各項政策協調一致、形成合力。要加強政策目標協同，確定目標要從

經濟社會發展的整體需要出發，自覺服從全局、服務全局。特別是在經濟下行壓力較大的情況下

，各方面都要積極推出有利於穩增長、穩預期的政策，慎重出台有收縮和抑制效應的政策。



＊把非經濟政策納入宏觀政策取向一致性評估＊



他強調，要建立健全宏觀政策取向一致性工作機制，把非經濟政策納入宏觀政策取向一致性

評估，各部門要探索建立自評估機制，綜合評估新出台政策對經濟發展、穩定預期、就業民生等

方面的影響，增強政策制定和執行全過程與宏觀政策取向的一致性。

