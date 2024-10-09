【大國博弈】中美商務部長通話，中方就美限制中國網聯車嚴正關切

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》在中美兩國商務部門機制性溝通安排下，中

國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多舉行通話。王文濤重點就美國對華半導體政策、限制

中國網聯車等表達嚴正關切。雷蒙多則指，美國商界對中國監管透明度下降、非市場化政策及做

法，以及產能過剩表達擔憂。



＊促美重視中國企業的具體關切，及早取消制裁＊



王文濤重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切。王文濤強調，釐清經貿

領域國家安全邊界尤為必要，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，為兩國業界合作創造良好

政策環境。中方敦促美方重視中國企業的具體關切，及早取消對中國企業的制裁，並改善中國企

業在美營商環境。

王文濤表示，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美方共同落實好元首會

晤共識，推動中美經貿關係重回正確軌道。



＊雷蒙多：「小院高牆」政策是維護國安＊



美國商務部表示，雷蒙多在通話中指出，美國商界對中國監管透明度下降、非市場化政策及

做法，以及在工業上一系列結構性產能過剩表達擔憂；重申美國國家安全不容談判，華府的「小

院高牆」政策，目的是盡可能有針對性地維護美國國家安全，同時為健康的貿易及投資留有空間

。她與王文濤同意，未來幾個月保持暢通的溝通渠道。

