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AH股新聞

09/10/2024 09:01

【大國博弈】中美商務部長通話，中方就美限制中國網聯車嚴正關切

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》在中美兩國商務部門機制性溝通安排下，中
國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多舉行通話。王文濤重點就美國對華半導體政策、限制
中國網聯車等表達嚴正關切。雷蒙多則指，美國商界對中國監管透明度下降、非市場化政策及做
法，以及產能過剩表達擔憂。
　
＊促美重視中國企業的具體關切，及早取消制裁＊
　
　　王文濤重點就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切。王文濤強調，釐清經貿
領域國家安全邊界尤為必要，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，為兩國業界合作創造良好
政策環境。中方敦促美方重視中國企業的具體關切，及早取消對中國企業的制裁，並改善中國企
業在美營商環境。
　　王文濤表示，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美方共同落實好元首會
晤共識，推動中美經貿關係重回正確軌道。
　
＊雷蒙多：「小院高牆」政策是維護國安＊
　
　　美國商務部表示，雷蒙多在通話中指出，美國商界對中國監管透明度下降、非市場化政策及
做法，以及在工業上一系列結構性產能過剩表達擔憂；重申美國國家安全不容談判，華府的「小
院高牆」政策，目的是盡可能有針對性地維護美國國家安全，同時為健康的貿易及投資留有空間
。她與王文濤同意，未來幾個月保持暢通的溝通渠道。

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